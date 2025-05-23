Про це повідомляють пресслужби НАБУ і САП.

Правоохоронні органи України висунули нову підозру колишньому керівнику державного підприємства “Поліграфкомбінат” у справі, що стосується схеми отримання надприбутків через використання державних символів. Цю інформацію підтвердили пресслужби Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Справу пов’язано з авторськими правами на елементи дизайну, зокрема стилізований тризуб та карту України, які використовуються в закордонних паспортах, ID-картках та інших документах. За даними НАБУ, ці захисні елементи були розроблені французькою компанією, яка постачала голограми для українських документів і в обмін отримувала право на продаж своєї продукції “Поліграфкомбінату”.

Слідство виявило, що колишній керівник підприємства вимагав від французької фірми перереєструвати авторські права на естонську компанію, що перебувала під його контролем. Після цього естонське підприємство отримувало авторську винагороду за використання захисного дизайну, навіть після звільнення керівника “Поліграфкомбінату”. Таким чином, українці, отримуючи документи, фактично оплачували “інтелектуальний внесок” ексчиновника.

Згідно з інформацією слідства, естонська фірма купувала матеріали за ринковою ціною, а перепродавала їх “Поліграфкомбінату” в 4-6 разів дорожче. Протягом 2018-2021 років на рахунки цієї компанії надійшло близько 7 мільйонів євро прибутку, які підозрюваний легалізував через підконтрольні офшорні структури. Частина коштів, зокрема 124 790 доларів, була переведена на рахунок його доньки.

Колишньому посадовцю висунули підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: хабарництво (ч. 4 ст. 368) та відмивання коштів (ч. 3 ст. 209). Раніше, влітку 2023 року, йому вже оголошували підозру за легалізацію злочинних доходів, а восени минулого року – за привласнення або розтрату майна.

У НАБУ повідомили, що для ліквідації цієї схеми вже вжито ряд заходів. На початку 2022 року Кабінет Міністрів змінив технічні вимоги до дизайну захисних елементів українських документів. Також уряду було направлено подання про скасування реєстрації дизайну з державними символами за естонською компанією.

Розслідування проводиться в рамках спільної слідчої групи (JIT) України, Франції та Естонії за координації Eurojust. Кожна країна здійснює процесуальні дії щодо своїх громадян: у Франції оцінюють дії, пов’язані з передачею прав інтелектуальної власності; в Естонії п’ятьох осіб притягнуто до кримінальної відповідальності, обвинувальний акт направлено до суду; в Україні п’ятьом особам повідомлено про підозру.

Відомо, що один зі співучасників справи пішов на співпрацю зі слідством. У грудні 2024 року Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, яка передбачає співпрацю з правоохоронцями трьох країн, надання викривальних показань та часткове відшкодування збитків.

Хоча НАБУ і САП не розкривають імені підозрюваного, відомо, що у 2011-2016 роках “Поліграфкомбінат” очолював Максим Степанов, який у 2020-2021 роках обіймав посаду міністра охорони здоров’я, а з 2017 по 2019 рік – голови Одеської обласної військової адміністрації.