Загибель пілота F-16 Максима Устименка: Зеленський доручив розслідування

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Президент України Володимир Зеленський дав доручення з’ясувати всі деталі загибелі пілота F-16 Максима Устименка, який загинув в ніч на 29 червня під час відбиття повітряного нападу з боку Росії. Про це він повідомив вранці 29 червня.

Зеленський підкреслив, що протягом майже всієї ночі в Україні лунали тривоги – у повітрі перебувало 477 дронів, більшість з яких були російсько-іранськими “шахедами”, а також 60 ракет різних типів. Він зазначив, що російські війська завдавали ударів по всьому, що забезпечує життя, зокрема, зафіксовано влучання в житловий будинок у Смілі, внаслідок чого постраждала дитина.

“На жаль, відбиваючи атаку, загинув наш пілот F-16 Максим Устименко. Сьогодні він знищив сім повітряних цілей. Мої співчуття родині та побратимам. Доручив з’ясовувати всі обставини загибелі.” – Володимир Зеленський

Президент також відзначив героїзм української авіації, яка захищає небо країни, і висловив подяку всім, хто бореться за Україну.

Згідно з повідомленням Повітряних Сил, в ніч на 29 червня підполковник Максим Устименко, льотчик першого класу, загинув під час масованої повітряної атаки з боку РФ. Він народився у 1993 році.

Пілот використав весь арсенал бортового озброєння та знищив сім повітряних цілей. Однак під час виконання останнього завдання його літак отримав ушкодження і почав втрачати висоту. Максим зміг відвести винищувач від населеного пункту, але не встиг катапультуватись і загинув.