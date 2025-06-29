Загибель пілота F-16 Максима Устименка під час повітряної атаки

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

29 червня під час відбиття повітряної атаки з боку Росії загинув пілот винищувача F-16 Максим Устименко. Цей трагічний випадок став особливо болючим, адже Максим був однокурсником Андрія “Джуса” Пільщикова, який загинув два роки тому. Про це розповіла мати “Джуса” Лілія Авер’янова.

Лілія Авер’янова поділилася, що спочатку вони дізналися про втрату літака і всю ніч молилися, сподіваючись, що пілота знайдуть живим. На жаль, згодом у офіційному телеграм-каналі Повітряних Сил ЗСУ підтвердили загибель Максима.

“Дізналися, що літак втрачений, а далі дуже сподівалися, мабуть, півночі молилися за те, щоб його знайшли живим… Це просто важко навіть сказати, яка насправді втрата, тому що це високоінтелектуальний офіцер. Високого першого класу – мало хто мав перший клас. Підполковник молодий. Це люди, які мали ставати на чолі наших Повітряних сил.”

Максим часто відвідував свого одногрупника Андрія “Джуса” Пільщикова, адже той жив неподалік, через дорогу. У їхньому домі був кращий інтернет для навчання, а Максим також допомагав ремонтувати комп’ютери та налаштовувати їх.

“Максим чітко заявляв, що він – лідер, що він має бути найкращим”, – згадує мати “Джуса” про свого друга.

У Максима залишився маленький син, і незабаром вони планували святкувати його день народження.

Вранці 29 червня Повітряні Сили повідомили, що підполковник Максим Устименко, льотчик першого класу, загинув, відбиваючи масовану повітряну атаку. Він народився у 1993 році.

Під час виконання бойового завдання Максим застосував увесь комплекс бортового озброєння та збив сім повітряних цілей. Однак, під час відпрацювання останньої цілі його літак зазнав ушкоджень, почав втрачати висоту. Пілот зміг відвести винищувач від населеного пункту, але, на жаль, не встиг катапультуватись і загинув.

Президент Володимир Зеленський дав доручення з’ясувати всі обставини загибелі пілота F-16 Максима Устименка.