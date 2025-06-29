Героїчна загибель підполковника Максима Устименка під час повітряної атаки РФ

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 29 червня, під час відбиття масштабної повітряної атаки з боку Російської Федерації, загинув підполковник Максим Устименко, льотчик першого класу, 1993 року народження. Він керував винищувачем F-16, коли став жертвою ворожих дій, про що повідомили в Повітряних Силах Збройних Сил України.

Під час виконання бойового завдання пілот успішно застосував увесь арсенал бортового озброєння, знищивши сім повітряних цілей. Однак, під час ураження останньої цілі його літак отримав серйозні ушкодження і почав втрачати висоту. Максим Устименко, намагаючись уникнути катастрофи, відвів винищувач від населеного пункту, але, на жаль, не встиг катапультуватись і загинув.

Згідно з інформацією Повітряних Сил, у цю ніч російські війська знову завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні, використавши ракети різних типів та ударні безпілотники. Загалом було задіяно понад 500 повітряних цілей, що свідчить про серйозність загрози.

Для відбиття цієї атаки були залучені всі доступні засоби Сил оборони, здатні протистояти повітряним загрозам, включаючи авіацію Повітряних Сил, зокрема літаки F-16. Пілоти цих літаків знищили десятки ударних безпілотників “шахедів”, демонструючи високий рівень професіоналізму та відваги.