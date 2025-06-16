Іранська ракетна атака в Ізраїлі: загибель родини з Одеси та ескалація конфлікту

Як повідомляє Іранське державне інформагентство IRNA

14 червня в Ізраїлі внаслідок ракетної атаки, здійсненої Іраном, загинула родина з Одеси, до складу якої входило п’ять осіб. Цю інформацію в ефірі повідомив український єврейський історик і журналіст Шимон Бріман, посилаючись на пресреліз посольства України в Ізраїлі.

За словами Брімана, родина, що складалася з бабусі, матері, доньки та двох молодих племінників, загинула в результаті прямого влучання іранської ракети в Бат-Ямі, куди вони приїхали на лікування.

“Це були громадяни України з Одеси, які приїхали на лікування доньки в Ізраїлі. Вчора ввечері був короткий пресреліз посольства України в Ізраїлі. Ми відчуваємо, що є якась спільна доля між українцями та ізраїльтянами.” – Шимон Бріман

Увечері 14 червня та вночі 15 червня Іран завдав ракетних ударів по Ізраїлю в дві хвилі. Згідно з інформацією Міністерства закордонних справ України, серед загиблих виявилися п’ятеро українців, троє з яких були неповнолітніми.

Ніч на 13 червня стала початком повітряної операції Армії оборони Ізраїлю проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по численних цілях на території Ірану, зокрема по об’єктах, пов’язаних зі збагаченням урану та іншими військовими спорудами.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу підкреслив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він зазначив, що операція триватиме доти, поки не буде досягнуто поставлених цілей.

Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило Іранське державне інформагентство.

Після ізраїльських ударів кілька країн закрили свій повітряний простір. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) висловило занепокоєння щодо атак на ядерні об’єкти. Іран, у свою чергу, заявив, що його ядерні об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень під час ізраїльської атаки.

У відповідь на ці удари Іран запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю. Пізніше, 13 та 14 червня, Ізраїль здійснив нові авіаудари по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати в причетності до ізраїльських ударів по своїй території. Вашингтон відкинув ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.