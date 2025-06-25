Повернення до рідного дому: історія відновлення родини Алли Шлапак у Зорі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У селі Зоря, що на Миколаївщині, проживає Алла Шлапак. Її родина була змушена залишити рідний дім через обстріли, які почалися у березні 2022 року. Лише через рік, у червні 2025 року, вони повернулися, щоб відновити своє господарство та подвір’я.

Алла, родом з Одеської області, навчалася в Миколаєві, де зустріла свого чоловіка. Подружжя вже 36 років живе в селі Зоря. Жінка згадує, що інтенсивні обстріли почалися приблизно 10 березня 2022 року. З 12 березня їхня родина провела майже дві доби в підвалі, рятуючись від атак російських військ.

“Ми були з онучкою – вона була дуже налякана. Люди ще залишалися у селі, а ми одразу після цього великого обстрілу вже поїхали в Одеську область, до родичів, тому що тут уже неможливо було залишатися.”

Алла також бачила, як військовослужбовці РФ рухалися в напрямку Миколаєва.

“Але наші відважні воїни їх трохи відбили. І ми – завдяки нашому отцю Андрію, який працював священником у Котляревому, змогли евакуюватися звідси. Люди періодично, між обстрілами, заїжджали в село. А ми були далеко – не могли. І час від часу вони нам повідомляли: ‘Сьогодні у вас даху немає, сьогодні у вас дерева немає, сьогодні у вас хвіртки немає’.”

Коли Алла з родиною повернулася додому і побачила зруйноване село, вона три дні не могла говорити.

“Просто опускалися руки, і ми не знали, з чого починати: даху немає, вікон, дверей, парканів – нічого; дерева побиті, вирви у дворі. Спочатку жили в модульному будинку, а потім відбудували веранду – і вже у веранді жили до осені. Потім до села увійшла група американських волонтерів і відбудувала нам дах на будинку.”

З того часу родина Алли активно займається відновленням свого подвір’я та господарства.

“Зараз нам залишилося відбудувати лише один сарай. Але фонд ‘Mercy Corps’ дуже нам допоміг. Коли вони прийшли, сфотографували наш будинок, побачили, що в нас є господарство і що нам справді можна допомогти – вони нам допомогли: надали будівельні матеріали.”

За словами Алли, на їхньому подвір’ї розташовано 11 соток землі. Вони мають город, яким поки не користуються через можливе мінування, але вирощують рослинність біля будинку.