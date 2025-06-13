Фермер з Сумщини продовжує працювати попри обстріли біля кордону

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Фермер Володимир Шафорост з Сумського району цього року змушений був тимчасово залишити своє рідне село через загрозу бойових дій. Незважаючи на постійні обстріли, він продовжує займатися рослинництвом на своїх 200 гектарах землі. Багато складів були зруйновані внаслідок атак, а в команді працює лише троє людей. Як функціонує аграрне підприємство, розташоване всього за 15 кілометрів від кордону з Росією, розповідає Володимир.

25-річний Ілля Доценко, тракторист і комбайнер, працює в сільському господарстві вже сім років і навчається на агронома. Він виїжджає в поле ще до світанку.

“О 5 ранку я виїхав з Сум, о 6-й вже був тут і поїхав бризкати. І я оце тільки повернувся. Починається день рано і закінчується пізно. Настали такі часи, що важко, страшно, але працюємо поки. Посіяли, побризкали, будемо чекати врожаю, а там буде видно.” – Ілля Доценко

Працювати в таких умовах небезпечно, адже над полями літають російські дрони, як розвідувальні, так і ударні. Проте Ілля не зупиняє свою роботу:

“Бачив снаряди, на полі знаходили. Близько 50 метрів, в минулому році коли збирали кукурудзу, впав КАБ від нас. Як КАБ упав, втекли в посадку, бо ціль була комбайн, а потім притихло все, забрали комбайна і поїхали звідти. Нас врятувала лісопосадка, ми стояли за нею, а він перед посадкою впав. Градами накривали, дрон висів над комбайном. Ну, отак.” – Ілля Доценко

Фермерське господарство, яке очолює Володимир Шафорост, було засноване 30 років тому. Він ділиться наслідками обстрілів:

“Бачите наслідки “прильотів” бомб, КАБів. Бомблять нас дуже часто, майже щоночі. Падають – вирви, січе дерева, шкодить господарські споруди.” – Володимир Шафорост

Володимир згадує обстріл, що стався в травні цього року:

“Подзвонив працівник і говорить, зайдіть на камеру спостереження, бомби полетіли на ваше господарство. Я заходжу, камери не працюють, відповідно вони пошкоджені або електрики немає. Звісно я зрозумів, що трапилось щось лихе. Це було в травні, я до наступного дня ледве дожив. Це була безсонна ніч. На наступний день я побачив величезні пошкодження. Серце заболіло, руки опустились, дуже сумно і дуже тяжко, що вороги нас намагаються знищити. Склади пошкоджені, один взагалі не підлягає відновленню, а решта, треба дуже великі вкладення.” – Володимир Шафорост

Поле та господарські споруди розташовані за 15 кілометрів від кордону з Росією, але, за словами фермера, землі не облогують.

“Землі у нас засіяні – це близько 190 гектарів. З весни з квітня почали сіяти, в травні ще досівались. Тоді була більш-менш спокійніша ситуація, хоча теж літали і дрони, і літаки, і були вибухи, але порівняно було трохи спокійніше тільки того, що не падали КАБи.” – Володимир Шафорост

Володимир зазначає, що всі плани на розвиток залишаються лише планами, оскільки господарювати стає дедалі важче. Проте, незважаючи на постійний ризик і втрати, його господарство продовжує працювати, а люди вірять у зміни на краще.