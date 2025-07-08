Дмитро Фішер посмертно став Героєм України – офіційне визнання

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Дмитро Фішер, льотчик-винищувач та полковник, посмертно отримав звання Героя України. Він родом із Миргорода, і його внесок у захист країни не залишився непоміченим.

Цю важливу новину оголосив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. 49-річний Дмитро Фішер, який мав звання підполковника, командував авіаційною ескадрильєю 831 бригади тактичної авіації повітряного командування “Центр”.

“Не забуваємо наших полеглих воїнів. Шануємо їхню пам’ять і відзначаємо державними нагородами. Щойно говорив про трьох таких хлопців – українських воїнів. Військовий льотчик, полковник Фішер Дмитро, «азовець» Гринцевич Назарій, воїн 3-ї штурмової Віталій Карвацький. Документи готуються на звання Герой України, на жаль, посмертно. Слава всім нашим воїнам!” – Володимир Зеленський

Дмитро Фішер тривалий час вважався зниклим безвісти. Проте, завдяки аналізу ДНК, було підтверджено його загибель. Він загинув 5 червня 2022 року під час виконання бойового завдання в Запорізькій області.

Поховання героя відбулося 28 березня 2024 року у рідному Миргороді, де його пам’ять буде вічно шануватися.