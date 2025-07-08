Дмитро Фішер посмертно став Героєм України – офіційне визнання

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Дмитро Фішер, льотчик-винищувач та полковник, посмертно отримав звання Героя України. Він родом із Миргорода, і його внесок у захист країни не залишився непоміченим.
Цю важливу новину оголосив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. 49-річний Дмитро Фішер, який мав звання підполковника, командував авіаційною ескадрильєю 831 бригади тактичної авіації повітряного командування “Центр”.
“Не забуваємо наших полеглих воїнів. Шануємо їхню пам’ять і відзначаємо державними нагородами. Щойно говорив про трьох таких хлопців – українських воїнів. Військовий льотчик, полковник Фішер Дмитро, «азовець» Гринцевич Назарій, воїн 3-ї штурмової Віталій Карвацький. Документи готуються на звання Герой України, на жаль, посмертно. Слава всім нашим воїнам!”
Дмитро Фішер тривалий час вважався зниклим безвісти. Проте, завдяки аналізу ДНК, було підтверджено його загибель. Він загинув 5 червня 2022 року під час виконання бойового завдання в Запорізькій області.
Поховання героя відбулося 28 березня 2024 року у рідному Миргороді, де його пам’ять буде вічно шануватися.
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