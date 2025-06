Про це йдеться у прес-релізі надісланому Суспільне Культура

На міжнародному кінофестивалі Tribeca, що проходить у Нью-Йорку, відбулася світова прем’єра українського кіноальманаху “Війна очима тварин”. У цьому проєкті взяв участь відомий актор Шон Пенн, а музичний супровід забезпечив гурт Imagine Dragons. Цю інформацію було оприлюднено в прес-релізі.

Автор ідеї та продюсер альманаху Олег Кохан разом із командою продюсерів, серед яких Олексій Макухін, Адам Сігел, Андреас Маліна, оператор Байрон Вернер та актриса Дар’я Марченко, особисто представили фільм американській аудиторії. Під час прем’єри Кохан підкреслив, що мета стрічки полягає не в тому, щоб скаржитися, а в тому, щоб через мистецтво показати світові, хто такі українці і за що вони борються.

Актор Кріс Нот, спілкуючись із творчою командою після показу, відзначив реалістичність акторських робіт у стрічці. Дар’я Марченко додала, що команда не просто грала ролі, адже вже четвертий рік живе в цій реальності. Журналісти охарактеризували альманах як пронизливе роздуми про вплив війни, яке демонструється не через батальні сцени, а через страждання тварин, які стали жертвами людського конфлікту.

Кожен епізод кіноальманаху базується на реальних подіях. Історії ведуть глядача від порятунку хлопчика з коровою з окупованого села до підводної алегоричної казки на фоні зруйнованого моря, а також до Києва, де, незважаючи на війну, життя намагається здаватися нормальним. Усі ці історії об’єднує тема емпатії до жертв війни.

До створення кіноальманаху долучилися українські режисери, серед яких Мирослав Слабошпицький, Іван Сауткін, Юлія Шашкова, Олексій Мамедов, а також дебютанти Андрій Лідаговський, Макс Тузов і Святослав Костюк. У зйомках взяли участь понад 500 митців та членів команди з України та США. Партнерами проєкту стали European Solidarity Fund For Ukrainian Films та ініціатива Save Pets of Ukraine, яка допомагає тваринам, що постраждали від війни. Організація Razom for Ukraine підтримала світову прем’єру стрічки.

Фільм переглянули близько 500 глядачів. Українська прем’єра “Війни очима тварин” запланована на осінь 2025 року. Після цього альманах вийде в широкий прокат в Україні та за кордоном, а також з’явиться на стримінгових платформах. Глядачі матимуть можливість підтримати людей і тварин, які постраждали від війни, оскільки промокод для збору коштів буде розміщено у фінальних титрах фільму.

Tribeca – один із найпрестижніших міжнародних кінофестивалів, заснований Робертом Де Ніро, Джейн Розенталь і Крейгом Хаткоффом для підтримки незалежного кіно. Першим українським фільмом, що потрапив до програми Tribeca, стала стрічка “Два в одному” Кіри Муратової.