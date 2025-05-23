Про це повідомили у Генштабі ЗСУ

У ніч на 23 травня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України, спільно з іншими елементами Сил оборони, завдали удару по заводу “Енергія”, розташованому в Єльці Липецької області. Цей завод спеціалізується на виробництві батарей для авіабомб та ракет, які використовуються російською армією. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

У звіті Генштабу зазначено, що “підтверджено влучання в ціль, зафіксовано серію вибухів, а на території об’єкта виникла пожежа”. Наразі уточнюється детальна інформація про наслідки атаки.

Завод “Енергія” є одним з провідних виробників хімічних джерел струму в Росії. Він є єдиним постачальником батарей для модулів планерування та корекції, які встановлюються на авіаційні бомби. Крім того, підприємство виготовляє батареї для оперативно-тактичного ракетного комплексу “Іскандер-М”, крилатих ракет морського базування та різноманітних акумуляторів, що використовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки.

Генштаб підкреслив, що зупинка роботи заводу “Енергія” може призвести до того, що частина військової техніки та засобів ураження російських окупантів залишиться без критично важливих елементів живлення. Сили оборони продовжують цілеспрямовану бойову діяльність проти важливих військових об’єктів РФ, щоб змусити країну припинити збройну агресію проти України.

Вночі 23 травня губернатор Липецької області Ігор Артамонов повідомив, що внаслідок атаки дронів у “промисловій зоні” Єльця постраждало вісім осіб. Він також спростував інформацію про витік небезпечних речовин через пожежу, яка поширювалася в медіа.

За словами посадовця, в результаті атаки безпілотників було пошкоджено багатоквартирний житловий будинок у місті. За даними російського Telegram-каналу Astra, один із цехів заводу “Енергія” повністю згорів.

Вдень 23 травня російське Міністерство оборони заявило, що за останні три дні їхні системи протиповітряної оборони нібито збили 1177 безпілотників над кількома регіонами РФ.