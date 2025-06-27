Українські військові взяли в полон китайського найманця Ван Ву з російської армії

Про це проєкт “Хочу жить”.

Збройні сили України взяли в полон ще одного громадянина Китаю, який брав участь у бойових діях на стороні російської армії. Цим військовим виявився 24-річний Ван Ву, про що повідомляє проєкт “Хочу жить”.

Згідно з інформацією “Хочу жить”, Ван Ву служив у 102 полку 150 дивізії, де отримав позивний “Шабля”. Як і багато інших найманців, йому обіцяли роботу в тилу, але після короткого навчання його відправили на передову під Торецьком.

Проєкт також нагадав про відео, на якому новобранці 102 мотострілецького полку ЗС РФ, з 25 військових лише четверо виявилися росіянами.

“Більшість з тих, хто потрапив на відео, або загинули, або отримали серйозні поранення. Практично всі не пережили перший штурм, зокрема друг Ван Ву, Ян Цзіньшен. Їхні смерті полонений китаєць бачив на власні очі. Тепер він дуже шкодує, що підписав контракт із Міноборони РФ, сподівається повернутися додому і знову побачити сім’ю,” – зазначили у “Хочу жить”.

“Я справді розумію, що нас обдурили… Я вважаю, що підписання цього контракту – це ганебний вибір… Упевнений, що іншим китайцям важливо знати, що їх обманюють.” – Ван Ву

Ван Ву розповів, що прибув до Росії літаком, провів кілька днів у Москві, а потім вирушив до Уфи, де більше місяця чекав на результати медичного огляду у воєнкоматі. Після цього його разом з іншими китайськими військовими перевезли до Ростова, де їх тренували тиждень, а потім відправили в Україну для подальшої підготовки.

Після тренувань у них забрали телефони, паспорти та банківські картки, і відправили на передову. Ван Ву постійно повторював, що хоче працювати в тилу у логістиці, щоб заробляти гроші для своїх батьків.

Він також поділився жахливими умовами на фронті:

“Я сказав: мені здається, вони справді вторглися в Україну. Вони хочуть, щоб ми воювали за них на передовій. Вони відправлять нас на фронт воювати. Але я не хотів воювати, я ні в кого не стріляв. Вони постійно нас били і штовхали уперед. Я не розумів, що відбувається. Командири продовжували штовхати нас уперед. У нас не було жодних запасів. Я ледь не помер від спраги.” – Ван Ву

Ван Ву зізнався, що кілька днів не мав їжі та води, і врешті-решт здався в полон українським військовим.

“Я тоді не їв і не пив багато днів. Після того, як ми зайшли в ліс, ми відпочили вночі. Коли у нас все закінчилося, командир наказав мені і ще одному росіянину бігти через пшеничне поле. Я зрозумів, що це самогубство, і ми кинулися до українських солдатів. Зрештою я здався.” – Ван Ву

Він усвідомлював, що його відправили на смерть.

Ван Ву – не перший китаєць, який потрапив у полон до українських військових. У квітні в Донецькій області було затримано двох громадян Китаю, які воювали на боці російської армії. Пізніше Ван Гуанцзюнь і Чжан Женьбо на пресконференції розповіли про реалії служби у російській армії та ставлення до іноземних найманців.

Україна закликає уряди країн, чиї громадяни Росія вербує для участі у війні, а також міжнародну спільноту вжити заходів для припинення цієї злочинної практики, наголосили у проєкті “Хочу жить”.

Міністерство закордонних справ України закликає іноземців уникати потрапляння до лав російської окупаційної армії, а у разі відправки на фронт – звертатися до проєкту “Хочу жить”.