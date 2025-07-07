Українські військові спростували захоплення села Дачне на Дніпропетровщині

Як повідомляється в дописі на Facebook-сторінці

В українських військових спростували інформацію про захоплення села Дачне, що розташоване в Синельниківському районі Дніпропетровщини. Незважаючи на заяви російських медіа 7 липня про вторгнення російських військ у цей населений пункт, Оперативно-тактичне угруповання “Донецьк” підтвердило, що Дачне залишається під контролем Сил оборони України, хоча бої в околицях тривають.

Начальник відділу комунікацій, майор Артем Мохнач, зазначив:

“Противник намагається прорватися до населеного пункту. Ворог знищується.” – Артем Мохнач

6 липня бійці 37 окремої бригади морської піхоти підняли прапор України у Дачному, що символізує повний контроль українських військ над цим селом.

Старший офіцер відділення комунікацій Денис Бобков додав, що наразі жодна з російських розвідувальних чи штурмових груп не перебуває у Дачному, хоча спроби атак тривають щодня, навіть вночі.

“Штурмові групи рухаються маленькими групами по 2-3 військовослужбовці, намагаючись діяти непомітно та тихо, роблячи акцент на маскуванні, а не на швидкості чи мобільності.” – Денис Бобков

Пресофіцер Оперативно-стратегічного угруповання “Хортиця” Віктор Трегубов також спростував інформацію про окупацію села Дачне.

Раніше, 2 липня, українська сторона вже заперечувала присутність російських військ у Дачному. Генштаб повідомляв, що одна з невеликих розвідувальних груп РФ проникла в межі села, але була знищена українськими військами після короткої активності.

Щодо заяв РФ про вихід на межі Дніпропетровщини, зокрема в районі Новомиколаївки, українські військові та Дніпропетровська обласна військова адміністрація спростували цю інформацію як фейкову. Військові підтвердили, що цей населений пункт залишається під контролем ЗСУ, а проривів ворога на цьому напрямку немає.

“Фото на 99% постановочне. І зроблене десь в глибині їхньої оборони. Факт заходження в Дніпропетровську область в районі Новомиколаївки не підтверджується.” – військовослужбовець ЗСУ на позивний Стріла

Речник ОСУВ “Хортиця” Віктор Трегубов зазначив, що на шляху російських військ до Дніпропетровщини розташовано небагато населених пунктів, переважно поля, що ускладнює просування ворога.

У Дніпропетровській ОВА Сергій Лисак у Telegram підкреслив, що інформація про вихід військ РФ на межу області є провокацією, спрямованою на залякування місцевих мешканців.

“Вони навмисне опубліковані ворогом, аби залякати мешканців нашого регіону, посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію. Не ведіться на провокації. Довіряйте лише офіційним джерелам.” – Сергій Лисак

Військовий експерт Іван Ступак у коментарі зазначив, що стрімке просування військ РФ може бути пов’язане з великим людським ресурсом, а також наявністю безпілотної авіації, яка вже тривалий час діє на Дніпропетровщині.