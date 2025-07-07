Українські військові спростували захоплення села Дачне на Дніпропетровщині

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В українських військових спростували інформацію про захоплення села Дачне, що розташоване в Синельниківському районі Дніпропетровщини. Незважаючи на заяви російських медіа 7 липня про вторгнення російських військ у цей населений пункт, Оперативно-тактичне угруповання “Донецьк” підтвердило, що Дачне залишається під контролем Сил оборони України, хоча бої в околицях тривають.
Начальник відділу комунікацій, майор Артем Мохнач, зазначив:
“Противник намагається прорватися до населеного пункту. Ворог знищується.”
6 липня бійці 37 окремої бригади морської піхоти підняли прапор України у Дачному, що символізує повний контроль українських військ над цим селом.
Старший офіцер відділення комунікацій Денис Бобков додав, що наразі жодна з російських розвідувальних чи штурмових груп не перебуває у Дачному, хоча спроби атак тривають щодня, навіть вночі.
“Штурмові групи рухаються маленькими групами по 2-3 військовослужбовці, намагаючись діяти непомітно та тихо, роблячи акцент на маскуванні, а не на швидкості чи мобільності.”
Пресофіцер Оперативно-стратегічного угруповання “Хортиця” Віктор Трегубов також спростував інформацію про окупацію села Дачне.
Раніше, 2 липня, українська сторона вже заперечувала присутність російських військ у Дачному. Генштаб повідомляв, що одна з невеликих розвідувальних груп РФ проникла в межі села, але була знищена українськими військами після короткої активності.
Щодо заяв РФ про вихід на межі Дніпропетровщини, зокрема в районі Новомиколаївки, українські військові та Дніпропетровська обласна військова адміністрація спростували цю інформацію як фейкову. Військові підтвердили, що цей населений пункт залишається під контролем ЗСУ, а проривів ворога на цьому напрямку немає.
“Фото на 99% постановочне. І зроблене десь в глибині їхньої оборони. Факт заходження в Дніпропетровську область в районі Новомиколаївки не підтверджується.”
Речник ОСУВ “Хортиця” Віктор Трегубов зазначив, що на шляху російських військ до Дніпропетровщини розташовано небагато населених пунктів, переважно поля, що ускладнює просування ворога.
У Дніпропетровській ОВА Сергій Лисак у Telegram підкреслив, що інформація про вихід військ РФ на межу області є провокацією, спрямованою на залякування місцевих мешканців.
“Вони навмисне опубліковані ворогом, аби залякати мешканців нашого регіону, посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію. Не ведіться на провокації. Довіряйте лише офіційним джерелам.”
Військовий експерт Іван Ступак у коментарі зазначив, що стрімке просування військ РФ може бути пов’язане з великим людським ресурсом, а також наявністю безпілотної авіації, яка вже тривалий час діє на Дніпропетровщині.
“Давайте будемо відвертими, 100 метрів начебто ще залишилося – це просто означає, що вони вже, швидше за все, присутні (на території Дніпропетровщини). Можливо, до кінця цього тижня все ж таки буде показана ‘сіра’ зона вже на Дніпропетровщині. На жаль, це треба визнавати і сприймати як реальність.”
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