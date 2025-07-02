Російські війська не захопили Дачне на Дніпропетровщині – офіційні спростування

Як повідомляє Telegram-канал Андрія Коваленка

На території Дніпропетровщини, зокрема в селі Дачне, російських військ не зафіксовано. Цю інформацію спростував речник Оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Віктор Трегубов, зазначивши, що дані, які поширює російська сторона, не відповідають дійсності.

“Інформація про захоплення Дачного на Дніпропетровщині не відповідає дійсності. Російських військових там немає. Бої точаться на межі адмінкордону Дніпропетровської та Донецької областей.” – Віктор Трегубов

Також керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив у своєму Telegram-каналі, що на даний момент ніхто не захопив Дачне.

Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки Міноборони, зазначив, що бойові дії на південно-східному напрямку тривають вже тривалий час.

“Зрозуміло, що по контурах Дніпропетровської області, як мінімум, з південно-східного напряму йдуть бойові дії, причому ідуть вже досить таки давно. Нічого нового там нема.” – Кирило Буданов

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що Дачне залишається під контролем Сил оборони України.

“Підрозділи Збройних сил України продовжують стримувати натиск російських окупантів, які не полишають спроб перетнути адміністративну межу Донецької і Дніпропетровської областей. Ворог не має успіху в досягненні цієї демонстраційної цілі, хоч скільки вчиняє ‘м’ясних штурмів’ силами малих піхотних груп та ДРГ.” – Генштаб ЗСУ

Крім того, у Генштабі повідомили, що нещодавно одна з невеликих розвідувальних груп російських військ проникла в межі Дачного, але була знищена українськими військовими після того, як встигла зробити фотографії з російським триколором.

Раніше, 21 травня, російські війська заявляли про вихід на межі Дніпропетровської області в районі Новомиколаївки на Донеччині, проте цю інформацію спростували у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації та Силах оборони.

Військовослужбовець ЗСУ на позивний Стріла, підрозділ якого контролює цей напрямок, зазначив, що Новомиколаївка залишається під контролем українських військ, а фото, яке поширюють, є постановочним.

“Фото на 99% постановочне. І зроблене десь в глибині їхньої оборони. Факт заходження в Дніпропетровську область в районі Новомиколаївки не підтверджується.” – Військовослужбовець ЗСУ “Стріла”

Начальник відділу комунікацій ОТУ “Донецьк” Артем Мохнач також підтвердив, що інформація про прорив російських військ є фейком.

Пресофіцер 37 окремої бригади морської піхоти Денис повідомив, що в їхній зоні відповідальності проривів ворога немає, а деякі підрозділи навіть перейшли в контрнаступ.

Речник ОСУВ “Хортиця” Віктор Трегубов у ефірі програми зазначив, що на маршруті російських військ у бік Дніпропетровщини розташовано небагато населених пунктів, переважно поля, що ускладнює просування російської армії.