Активізація наступу РФ на Запорізькому напрямку та відповідь ЗСУ

Про запитом Telegram-акаунта Генерального штабу Збройних Сил України

На Запорізькому напрямку спостерігається значна активізація армії РФ, яка проводить інтенсивні наступальні дії. У відповідь на це українські сили вживають заходів для зміцнення оборони, зокрема, шляхом підсилення резервів та вогневого ураження противника. Сили оборони також реалізують активні дії для покращення свого тактичного становища.

Цю інформацію 31 травня озвучив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

“Значно активізувалась (армія РФ, – ред.) на Запорізькому напрямку, де проводить активні наступальні дії. Вживаємо заходів для підвищення стійкості оборони наших військ шляхом посилення резервами загрозливих напрямків та ступеня вогневого ураження противника. Проводимо, зокрема, і активні дії задля покращення тактичного положення.”

– Олександр Сирський

Головнокомандувач також зазначив, що протягом травня армія РФ зазнала втрат у живій силі, які перевищують 34 тисячі осіб. Він підкреслив, що Сили оборони завдають комплексного вогневого ураження по російських військах, використовуючи різноманітні види озброєння, включаючи авіацію, безпілотники та артилерію.

Раніше повідомлялося, що на Оріхівському напрямку українські сили успішно відбили чотири атаки армії РФ поблизу Степового та Новоданилівки в Запорізькій області. На Гуляйпільському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.