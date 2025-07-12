Зенітний комплекс Skynex Rheinmetall у дії: захист України від безпілотників

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Збройні Сили України продемонстрували вражаючу роботу зенітного артилерійського комплексу Skynex, розробленого компанією Rheinmetall, у боротьбі з російськими ударними безпілотниками. Відеоматеріали, що ілюструють ефективність цього комплексу, були опубліковані на офіційних сторінках Повітряних Сил у соціальних мережах.

У супроводжуючому описі до відео зазначено:

“Зенітний артилерійський комплекс Skynex компанії Rheinmetall на службі в Повітряних Силах показує бездоганні результати із знищення ворожих ударних БпЛА.”

Хоча військові не розкрили деталі щодо часу та місця проведення операції, вони підкреслили високу ефективність 35-мм автоматизованої зенітної гармати, яка забезпечує захист українського повітряного простору.

Комплекс Skynex є сучасною системою протиповітряної оборони з відкритою архітектурою, що включає дистанційно керовані автоматизовані 35-міліметрові зенітні гармати Oerlikon Revolver Gun Mk3. Ці гармати здатні вражати цілі на відстані до 4000 метрів.

Вони ефективно знищують не лише традиційні повітряні об’єкти, такі як літаки та вертольоти, але й безпілотники, артилерійські снаряди, мінометні міни та високоточні боєприпаси.