Успішний удар ЗСУ по командному пункту в Бахмуті

Про це повідомили у Facebook Генерального штабу Збройних сил України

Збройні сили України здійснили успішний удар по командному пункту одного з корпусів армії Росії, який розташований у тимчасово окупованому Бахмуті, що на Донеччині. Цю інформацію оприлюднили у Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Удар був завданий Повітряними силами ЗСУ у середу, 21 травня. Влучення сталося в передовий командний пункт 3-го армійського корпусу російських військ, що знаходився в Бахмуті.

«Внаслідок цього удару була серйозно пошкоджена будівля, де перебували ворожі сили», – зазначили у повідомленні Генштабу.

Знищення командного пункту суттєво зменшує можливості російських військ у плануванні та проведенні операцій на Покровському напрямку, підкреслили у Генштабі.

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