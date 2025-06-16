Про це повідомляє полк К-2

В Україні, зокрема в Донецькій області, українські військові успішно знищили російську реактивну систему залпового вогню “Град”, яка була оснащена снарядами з хімічною зброєю. Цю інформацію підтвердив полк К-2.

Згідно з повідомленням, завдяки злагодженій роботі пілотів трьох підрозділів Сил Оборони вдалося уразити російську РСЗВ, яка готувалася до запуску.

Під час спілкування між російськими військовими вони закликали одне одного ховатися та надягати протигази, оскільки уражений “Град” був “заряджений хімією”.

“Зусиллями пілотів трьох підрозділів Сил Оборони уражено російську РСЗВ, яка готувалася до залпу. У спілкуванні між собою росіяни закликають одне одного ховатися і вдягати протигази, бо уражений Град був “заряджений хімією”. – Полк К-2

Крім того, у підрозділі попередили, що російські війська можуть знову спробувати використати хімічну зброю в майбутньому, незважаючи на те, що Росія є учасником Конвенції про заборону хімічної та біологічної зброї.

Відомо, що Російська Федерація має значні запаси хімічної зброї на своїх складах, що викликає серйозне занепокоєння щодо можливих подальших спроб її застосування.