Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Збройні Сили України, спільно з Службою безпеки України та іншими підрозділами оборони, здійснили успішний ракетний удар по позиціях російських ракетних військ, внаслідок чого була знищена пускова установка “Іскандер”.

Цю інформацію підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.

Згідно з повідомленням, підрозділ 26-ї ракетної бригади російських військ, що дислокується в районі міста Клінці Брянської області, планував завдати удару по одному з українських міст, ймовірно, по Києву.