Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Збройні Сили України, спільно з Службою безпеки України та іншими підрозділами оборони, здійснили успішний ракетний удар по позиціях російських ракетних військ, внаслідок чого була знищена пускова установка “Іскандер”.
Цю інформацію підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.
Згідно з повідомленням, підрозділ 26-ї ракетної бригади російських військ, що дислокується в районі міста Клінці Брянської області, планував завдати удару по одному з українських міст, ймовірно, по Києву.
“Завдяки ефективній дорозвідці та у результаті злагодженої роботи підрозділів Збройних Сил та Служби безпеки України цілі успішно уражено. Одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві – з великою ймовірністю зазнали пошкоджень. Результати ураження уточнюються.”
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