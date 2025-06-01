Про це повідомили у Telegram оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця”

Військові Збройних Сил України успішно знищили російську радіолокаційну станцію “Зоопарк-1”, розташовану на Новопавлівському напрямку. Ця установка має вражаючу вартість, яка оцінюється приблизно у 24 мільйони доларів США. Про це стало відомо з повідомлення в Telegram оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця”.

Знищення радіолокаційної станції стало результатом дій бійців Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Ураження техніки було здійснено пілотами підрозділу “BULAVA” за допомогою безпілотних літальних апаратів.

“Оператори вистежили і нанесли декілька ударів дронами по прихованій російській РЛС”. – Оперативно-стратегічне угруповання “Хортиця”

Згідно з інформацією ОСУВ “Хортиця”, комплекс 1Л219 “Зоопарк-1” використовується окупантами для контрбатарейної боротьби. Ця станція здатна визначати позиції української артилерії, мінометів та систем протиповітряної оборони під час ведення вогню.

Таким чином, знищення “Зоопарк-1” є важливим кроком у зменшенні можливостей противника на полі бою, адже вартість цієї радіолокаційної станції підкреслює її стратегічну значущість.