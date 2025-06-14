Українська розвідка знищила три російські зенітні системи в Запорізькій області

Про це повідомила прессслужба розвідки

Департамент активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомив про успішне знищення трьох російських зенітних систем на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Цю інформацію оприлюднила пресслужба розвідки.

Згідно з даними розвідки, під вогневим ударом опинилися:

зенітно-ракетний комплекс 9К317М “Бук-М3”;

радіолокаційна станція 9С19 “Імбірь”, що є частиною ЗРК С-300В;

зенітно-ракетно-гарматний комплекс “Панцирь-С1”.

Крім того, ГУР опублікувало відеозапис, на якому видно, як український дрон успішно ухиляється від російської ракети, а потім вражає свої цілі. За інформацією розвідки, ці системи були частиною протиповітряної оборони російських окупаційних сил.