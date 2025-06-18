Українські військові ліквідували командира батальйону РФ на Сумщині

Про це повідомили у Telegram-каналі 225-го окремого штурмового полку

Військовослужбовці 1-го Штурмового Батальйону “Чорний Лебідь” 225-го окремого штурмового полку успішно ліквідували командира батальйону 30-го мотострілкового полку Російської Федерації Андрія Ярцева в районі Андріївки на Сумщині. Цю інформацію оприлюднили у Telegram-каналі 225-го окремого штурмового полку.

Під час операції в Андріївці українські військові вийшли на командний пункт батальйону 30-го МСП армії РФ, де знаходився майор Андрій Ярцев. Він був ліквідований в ході штурму.

14 червня президент Володимир Зеленський повідомив про відновлення контролю Збройних Сил України над Андріївкою, що входить до складу Хотінської громади.

Згідно з оновленими даними мапи DeepState, російські війська просунулися північно-східніше від Юнаківки на Сумщині. Наразі під контролем російської армії залишається понад 200 квадратних кілометрів території області.