ЗСУ зірвали плани Росії на Курському напрямку у квітні 2025 року

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У квітні 2025 року Збройні сили України успішно зірвали плани Росії, які передбачали перекидання 60 тисяч військових на напрямки Покровський, Лиманський та інші. Внаслідок цього російські війська були змушені залишитися в Курській області.

Головнокомандувач ЗС України генерал Олександр Сирський поділився цими новинами під час прес-конференції. Він зазначив, що в квітні російські війська, включаючи дві десантно-штурмові дивізії та бригади морської піхоти, планували вирушити на підкріплення своїх угруповань.

Перекидання військ планувалося на Покровський, Торецький, Лиманський, Запорізький та Херсонський напрямки з метою активізації наступу. Проте, завдяки рішучим діям Сил оборони в Глушковському районі Курської області, ці плани були зірвані, і частини, які мали бути передислоковані, залишилися на півночі.

Сирський також повідомив, що одна з бригад, яка вже рухалася в бік Покровська, була змушена повернутися назад до Курської області.

“Російське командування змінило задачі для угруповання загальною чисельністю близько 50 тисяч осіб. Дві десантні дивізії, ще чотири основні бригади ЗС Росії, 177-й полк морської піхоти Каспійської флотилії та деякі інші підрозділи досі зосереджені Північнослобожанському напрямку.” – Олександр Сирський

Генерал підкреслив, що Сили оборони зупинили російський наступ на рубежі Кіндратівка, Андріївка, Яблунівка та Юнаківка:

“Далі ця лінія виходить на державний кордон та частково переходить на територію російської федерації. Ситуація там стабілізована. За цей час ми відбили і повернули під контроль Андріївку, а в Юнаківці просунулися за тиждень від 200 до 700 метрів.” – Олександр Сирський

Сирський також зазначив, що Сили оборони контролюють близько 90 км² на території Глушковського району Курської області “у відповідь на можливий наступ” з боку РФ.

Щодо загальної чисельності російських військ, він повідомив, що армія РФ на території України, включаючи оперативний резерв, налічує приблизно 695 тисяч осіб. Додатково, стратегічний резерв Росії включає ще 13 дивізій та інші підрозділи – близько 121 тисячі військових.

“Вони готуються до затяжної війни, війни на виснаження. Це їхня головна стратегія. Вони хочуть тиснути нас своїм людським ресурсом, виснажити своєю масою.” – Олександр Сирський

Генерал також зазначив, що за останній рік лінія фронту збільшилася на 200 км і тепер сягає 1200 км.