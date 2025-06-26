Оборона Сумщини: Зупинка наступу російських військ та зміцнення фортифікацій

Як повідомив у своєму Facebook Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

Станом на цей тиждень, просування російських військ у прикордонних районах Сумщини зупинено, а лінія бойового зіткнення стабілізувалася. Цю інформацію озвучив Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

“На визначених ділянках українські підрозділи успішно задіюють тактику активної оборони та звільняють українську землю в прикордонні Сумщини. На Північнослобожанському та Курському напрямках ми повторно скували близько 50 тисяч особового складу зс росії, зокрема елітні бригади їхніх ВДВ і морської піхоти.” – Олександр Сирський

Наступальні дії українських військ у Глушківському районі Курської області змусили російських військових перекинути частину своїх сил для захисту власної території.

“Це значно знизило наступальні можливості головного угруповання військ противника на Сумському напрямку.” – Олександр Сирський

В українському командуванні на Північно-Слобожанському напрямку створено спеціальну групу, яка займається питаннями оборони Сумщини, зокрема міст і громад області. За словами Сирського, основні завдання полягають у зміцненні укріплень та нарощенні системи інженерних і фортифікаційних загороджень.

Також призначено відповідальну особу, яка займатиметься підготовкою міст і громад Сумщини до оборони, а також забезпеченням ефективності системи інженерних загороджень на можливих напрямках наступу російських військ. Визначено заступника, який відповідатиме за інженерне фортифікаційне обладнання.