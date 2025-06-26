Оборона Сумщини: Зупинка наступу російських військ та зміцнення фортифікацій

Як повідомив у своєму Facebook Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Станом на цей тиждень, просування російських військ у прикордонних районах Сумщини зупинено, а лінія бойового зіткнення стабілізувалася. Цю інформацію озвучив Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.
“На визначених ділянках українські підрозділи успішно задіюють тактику активної оборони та звільняють українську землю в прикордонні Сумщини. На Північнослобожанському та Курському напрямках ми повторно скували близько 50 тисяч особового складу зс росії, зокрема елітні бригади їхніх ВДВ і морської піхоти.”
Наступальні дії українських військ у Глушківському районі Курської області змусили російських військових перекинути частину своїх сил для захисту власної території.
“Це значно знизило наступальні можливості головного угруповання військ противника на Сумському напрямку.”
В українському командуванні на Північно-Слобожанському напрямку створено спеціальну групу, яка займається питаннями оборони Сумщини, зокрема міст і громад області. За словами Сирського, основні завдання полягають у зміцненні укріплень та нарощенні системи інженерних і фортифікаційних загороджень.
Також призначено відповідальну особу, яка займатиметься підготовкою міст і громад Сумщини до оборони, а також забезпеченням ефективності системи інженерних загороджень на можливих напрямках наступу російських військ. Визначено заступника, який відповідатиме за інженерне фортифікаційне обладнання.
“Проаналізував реальний стан справ безпосередньо в полях та лісах – проінспектував напрямок фортифікацій, зокрема і в тій частині, за яку відповідають ОВА і ДССТ. Робота триває, але її слід прискорювати, враховуючи вимоги сучасної війни. Зведення додаткових фортифікаційних споруд, організація “kill-зон”, побудова антидронових коридорів для захисту наших воїнів і забезпечення більш надійної логістики наших військ – очевидні завдання, які виконуються, але оперативність виконання таких завдань має стати значно більшою. Протягом визначеного терміну повернуся з перевіркою.”
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