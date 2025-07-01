Удар ЗСУ по командному пункту 8-ї армії РФ на Донеччині

Як повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ
30 червня Сили оборони України завдали потужного удару по командному пункту 8-ї загальновійськової армії Збройних сил Росії, розташованому на тимчасово окупованій території Донецької області. Цей стратегічний крок значно ускладнив планування військових дій російських військ у напрямках Покровська та Торецька.
На даний момент уточнюються втрати, яких зазнала російська армія внаслідок цього удару.
Про подію 1 липня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України через свій офіційний Facebook.
“Сили оборони України й надалі послідовно руйнуватимуть систему управління та зв’язку збройних сил країни-агресора.”
Цей удар є частиною стратегії, спрямованої на знищення військових можливостей противника та забезпечення безпеки України.
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