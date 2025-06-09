Удар Сил спеціальних операцій України по аеродрому «Саваслейка» в Росії

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
В ніч на 9 червня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, спільно з іншими елементами Сил оборони, здійснили удар по аеродрому «Саваслейка», розташованому в Нижегородській області Російської Федерації. За попередніми даними, в результаті атаки було уражено два літаки: МіГ-31 та Су-30/34. Цю інформацію оприлюднив Генеральний штаб у соціальних мережах вранці 9 червня.
У Генштабі підкреслили, що Росія активно використовує цей аеродром для проведення авіаударів по Україні. Зокрема, з цього військового об’єкта регулярно здійснюються вильоти винищувачів МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет «Кинджал».
Згідно з попередньою інформацією, уражено дві одиниці авіаційної техніки російських військових – ймовірно, це літаки МіГ-31 та Су-30/34.
Наразі результати бойової операції уточнюються.
Крім того, Генштаб ЗСУ підтвердив ураження АТ «ВНИИР-Прогресс» у Чебоксарах, яке займається виробництвом приймачів «Комета» для захисту російських дронів від українських засобів радіоелектронної боротьби. Інформація про результати цього ураження також уточнюється.
Вас можуть зацікавити такі матеріали:
- Українські Сили спеціальних операцій завдали удару по заводу “Енергія” в Липецькій області, що виробляє батареї для російської військової техніки. Підтверджено вибухи та пожежу, є постраждалі. Росія повідомляє про масове збиття безпілотників.
- Генштаб ЗСУ підтвердив ураження об’єкта ВНИИР-Прогресс у Чебоксарах, що виробляє антени для російських дронів “шахед”. Триває уточнення результатів атаки.
- Ізраїльські військові провели операцію в Сирії, внаслідок якої загинув представник ХАМАС. Напружені відносини між Ізраїлем і Сирією тривають на фоні конфліктів і переговорів.