Удар Сил спеціальних операцій України по аеродрому «Саваслейка» в Росії

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

В ніч на 9 червня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, спільно з іншими елементами Сил оборони, здійснили удар по аеродрому «Саваслейка», розташованому в Нижегородській області Російської Федерації. За попередніми даними, в результаті атаки було уражено два літаки: МіГ-31 та Су-30/34. Цю інформацію оприлюднив Генеральний штаб у соціальних мережах вранці 9 червня.

У Генштабі підкреслили, що Росія активно використовує цей аеродром для проведення авіаударів по Україні. Зокрема, з цього військового об’єкта регулярно здійснюються вильоти винищувачів МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет «Кинджал».

Згідно з попередньою інформацією, уражено дві одиниці авіаційної техніки російських військових – ймовірно, це літаки МіГ-31 та Су-30/34.

Наразі результати бойової операції уточнюються.

Крім того, Генштаб ЗСУ підтвердив ураження АТ «ВНИИР-Прогресс» у Чебоксарах, яке займається виробництвом приймачів «Комета» для захисту російських дронів від українських засобів радіоелектронної боротьби. Інформація про результати цього ураження також уточнюється.