Ураження об'єкта ВНИИР-Прогресс у Чебоксарах – Генштаб ЗСУ підтверджує

Про те, що антену “Комета” виробляє саме “ВНИИР-Прогресс”, повідомляється, зокрема, на російському сайті “центру СКО імпортозаміщення та локалізації”, повідомляє ASTRA.

9 червня Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив, що об’єкт АТ “ВНИИР-Прогресс” у Чебоксарах, який виготовляє приймачі “Комета” для російських дронів, зазнав ураження. Ці приймачі використовуються для захисту безпілотників від українських засобів радіоелектронної боротьби. Наразі триває уточнення результатів атаки.

У повідомленні Генштабу зазначено, що ураження сталося на об’єкті військово-промислового комплексу РФ, де виготовляли антени для дронів типу “шахед”.

“У рамках зниження спроможності противника з виготовлення засобів повітряного нападу у ніч на 9 червня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України уразили потужності АТ “ВНИИР-Прогресс” ТОВ “АБС Електро“, що у місті Чебоксари на території Чуваської республіки РФ.” – Генштаб ЗСУ

Цей об’єкт спеціалізується на виробництві навігаційного обладнання, зокрема адаптивних антен “Комета”, які використовуються в ударних безпілотниках “шахед”, а також у модулях для корекції керованих авіабомб та іншого високоточного озброєння.

“Підтверджено ураження об’єкта щонайменше двома БпЛА та подальшу масштабну пожежу. Результати ураження уточнюються.” – Генштаб ЗСУ

Згідно з інформацією Генштабу, у містах Казань, Нижній Новгород, Саратов та Тамбов були введені обмеження на роботу аеропортів у рамках плану “Ковер”.

Раніше глава Чуваської Республіки РФ Олег Ніколаєв повідомив, що два безпілотники впали на території АТ “ВНИИР”, що призвело до тимчасової зупинки виробництва для забезпечення безпеки працівників.

Місцеві жителі поділилися численними відео, на яких видно атаку, вибухи та пожежу на підприємстві.

АТ “ВНИИР-Прогресс” є частиною виробничого об’єднання “АБС Электро”. Згідно з інформацією на сайті об’єднання, підприємство має багаторічний досвід у розробці та виробництві науково-технічної продукції, програмно-апаратних комплексів, систем автоматизації, електротехнічних виробів та радіоелектронної продукції.

Саме “ВНИИР-Прогресс” виготовляє приймачі супутникового сигналу сімейства “Комета/Комета М”, які допомагають російській армії протистояти українським системам радіоелектронної боротьби.

Про виробництво антени “Комета” на цьому підприємстві також згадується на російському сайті “центру СКО імпортозаміщення та локалізації”, повідомляє ASTRA.