Українські військові утримують Багатир попри численні штурми окупантів

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Сили оборони України продовжують активно захищати село Багатир, розташоване на Новопавлівському напрямку. Українські військові ведуть запеклі бої безпосередньо в населеному пункті, де окупанти здійснюють від одного до чотирьох штурмів щодня. Про це 17 червня повідомив виконувач обов’язків пресофіцера 33 окремої механізованої бригади Назар Войтенков.

За словами речника бригади, бої тривають саме в Багатирі. Згідно з інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби на Новопавлівському напрямку було зафіксовано 28 штурмів з боку російських військ.

Незважаючи на інтенсивні атаки, сили оборони України продовжують утримувати контроль над Багатирем.

“Попри спроби російської пропаганди всіх переконати в світі, що Багатир ніби-то під контролем РФ, це далеко не так. Багатир – під контролем Збройних сил України, під контролем 33 ОМБр”. – Назар Войтенков

Перед штурмами російська армія активно використовує авіабомби, артилерію, міномети та дрони для обстрілу села. Контактні бої між українськими військовими та піхотою РФ відбуваються рідко.

“Селище, як і прифронтові села навколо Багатиря, стирають авіаційними керованими бомбами російські війська. За день може бути 4, 5, іноді 6 прильотів. Це також впливає на логістику, яка ускладнена на напрямку. Тому здебільшого зараз війна вся “на ногах”: умовно, пересуваються тільки пішки”. – Назар Войтенков

В боях за Багатир українські військові відбивають від одного до чотирьох штурмів на день. Окупанти намагаються просуватися в напрямку української лінії оборони, намагаючись прорвати смугу.

“Бойові побратими відбивають від одного до чотирьох штурмів за день. Вони в кількості одного-двох окупантів в різний час доби намагаються просуватись в напрямку нашої лінії оборони, де-не-де проривати нашу смугу. Зараз це буквально хати, за які іде боротьба”. – Назар Войтенков

Російська армія використовує тактику малих штурмових груп, намагаючись просочитися в населений пункт, накопичуючи сили для атаки. Вони також намагаються заїжджати в село на мотоциклах. Українські військові, у свою чергу, мінують дороги до Багатиря дистанційно та вражають піхотинців РФ на транспорті.