Наступ РФ на Дачне: Сили оборони утримують контроль

Як розповів старший офіцер відділення комунікацій 37-ї окремої бригади морської піхоти Денис Бобков в ефірі Суспільне. Студія
Війська Російської Федерації намагаються здійснити прорив до населеного пункту Дачне, розташованого в Дніпропетровській області, неподалік від кордону з Донецькою областю. Проте, на даний момент, їм не вдається повністю захопити цей населений пункт. Ситуація залишається під контролем Сил оборони, які успішно стримують наступ армії РФ на підходах до Дачного.
Про це повідомив старший офіцер відділення комунікацій 37-ї окремої бригади морської піхоти Денис Бобков, позивний “Боб”, під час ефіру 9 липня.
“Так, Дачне – це такий, знаєте, доволі ласий шматочок для ворога, тому що це такий, знаєте, як ворог вже заявляв, це перший населений пункт Дніпропетровської області. І він усіма силами і засобами намагається перевести бойові дії саме в цей населений пункт, взяти його під свій контроль. Тому, так, дійсно, увага до цього саме населеного пункту дуже велика з боку ворога. Як ви можете побачити, він так наче, як вирізається в частину Донецької області, і постійно відбуваються штурмові дії поблизу цього населеного пункту, штурмові дії самого населеного пункту Дачне Дніпропетровської області. Тому ворог усіма силами і засобами намагається зайти в цей населений пункт і взяти його під свій контроль”.
Бобков також зазначив, що армія РФ у зоні відповідальності бригади не використовує важку броньовану техніку або інші засоби для переміщення особового складу.
“Це через так звану кіл-зону, тобто ці декілька десятків кілометрів, де літають дрони, при чому вони літають з боку, як з нашого, так і з боку ворога. Переміщатися в цій зоні дуже небезпечно будь-якою технікою, тому ворог зараз намагається не використовувати ні важку броньовану техніку, ні автомобільну техніку. Зрідка ми спостерігаємо кросові мотоцикли, але орієнтовно вже тиждень-півтора ворог віддає перевагу переміщенню малими піхотними групами, саме пішки. І робить акцент на такому, скажімо так, більш непомітному пересуванні, ніж на мобільності”.
За його словами, російські військові добре знають тактику і намагаються діяти непомітно, проте Сили оборони мають досвід, щоб протидіяти цим спробам.
“Якщо ми говоримо про Новопавлівський, є купа і інформаційних провокацій в тому числі які постійно доводиться спростовувати про російські начебто заходи туди й сюди, начебто про російський контроль над тим ж самим Дачним, от нещодавно було. Ситуація в Дачному досить таки проста, станом на ранок повністю контролювалася нами, 37-ма бригада морської піхоти. Але вже три дні просто доводиться спростовувати російські вкиди щодо того, що ось вони зайшли, ось вони контролюють. Я просто вже втомився просити не сприймати російські міністерства в якості джерела інформ-приводів”.
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