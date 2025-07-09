Російські війська не можуть прорвати оборону на півночі Харківщини

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

8 липня російські війська намагалися прорвати оборонні позиції українських військових на Південно-Слобожанському напрямку, зокрема в районах Вовчанська та Григорівки. Ці дії свідчать про “стабільний тиск” з боку агресора на півночі Харківської області, про що повідомив 9 липня речник ОСУВ “Хортиця” Віктор Трегубов.

“Місто Вовчанськ – повністю знищене, на жаль. Але пройти за нього вони вже не можуть понад рік. Бої там не точаться вже понад рік. Коли була перша спроба заходу на територію Харківської області з того боку – далі Вовчанська і населених пунктів вона не пішла.” – Віктор Трегубов

За словами Трегубова, російські війська, можливо, намагаються відтягнути частину українських сил у цей район, створюючи буферну зону поблизу кордону з Росією. Вовчанськ розташований дуже близько до кордону, і якби росіянам вдалося захопити його на початковому етапі, це дало б їм стратегічну перевагу. Проте, незважаючи на численні спроби, прорив досі не відбувся.

Крім того, Віктор Трегубов зазначив, що на Куп’янському напрямку, що на сході Харківщини, спостерігається зниження кількості штурмових дій з боку російських військ.

Ситуація на півночі Харківської області залишається напруженою, але українські захисники продовжують утримувати оборону, не дозволяючи ворогу просунутися далі.