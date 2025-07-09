Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

8 липня російські війська намагалися прорвати оборонні позиції українських військових на Південно-Слобожанському напрямку, зокрема в районах Вовчанська та Григорівки. Ці дії свідчать про “стабільний тиск” з боку агресора на півночі Харківської області, про що повідомив 9 липня речник ОСУВ “Хортиця” Віктор Трегубов.

“Місто Вовчанськ – повністю знищене, на жаль. Але пройти за нього вони вже не можуть понад рік. Бої там не точаться вже понад рік. Коли була перша спроба заходу на територію Харківської області з того боку – далі Вовчанська і населених пунктів вона не пішла.” – Віктор Трегубов

За словами Трегубова, можливо, російські сили намагаються відтягнути частину українських військ у цей район, створюючи буферну зону поблизу кордону. Вовчанськ розташований дуже близько до російського кордону, і якби ворог зміг захопити його на початковому етапі, це дало б їм стратегічну перевагу. Однак, оскільки цього не сталося, їхній план поки що залишається на рівні початкової фази.

На Куп’янському напрямку, що на сході Харківщини, кількість штурмових дій з боку російських військ зменшилася, зазначив речник.

Ситуація на півночі Харківської області залишається напруженою, але українські захисники продовжують утримувати оборону, не дозволяючи ворогу просунутися далі.