Українські військові тримають оборону на Покровському напрямку

Зранку 9 червня про просування окупантів на Покровському напрямку в районi сiл Новоолександрiвка, Новосергiївка, Котлярiвка та Успенiвка повідомили в Telegram аналітичного проєкту “Deep State”

Сили оборони України успішно протистоять атакам російських військ на Покровському напрямку, що розташований поблизу адміністративного кордону між Донецькою та Дніпропетровською областями. У зоні відповідальності бригади “Спартан” ворог не зміг перетнути цей кордон.

9 червня в ефірі повідомив офіцер 3 бригади Нацгвардії України “Спартан” Ігор Шафігулін. Напередодні, 8 червня, російське Міністерство оборони стверджувало, що підрозділи однієї з дивізій РФ досягли кордону між Донецькою та Дніпропетровською областями. Однак цю інформацію спростували у Генштабі ЗСУ та оперативно-тактичному угрупованні “Хортиця”.

Спікер угруповання “Хортиця” Віктор Трегубов зазначив, що бойові дії відбуваються виключно в межах Донецької області.

Зранку 9 червня аналітичний проєкт “Deep State” у Telegram повідомив про активність окупантів на Покровському напрямку в районах сіл Новоолександрівка, Новосергіївка, Котлярівка та Успенівка. За даними ранкового зведення Генштабу ЗСУ, на цьому напрямку за добу відбулося 47 боїв, зокрема в районі Горіхового.

Офіцер бригади “Спартан” Ігор Шафігулін підтвердив, що російські війська не перетнули адміністративний кордон між Донецькою та Дніпропетровською областями в зоні їхньої відповідальності.

“Можу відповісти із впевненістю, що в зоні відповідальності підрозділу ворог ще не перетнув, і ми все робимо, щоб він не наближався до кордонів із Дніпропетровською областю”. – Ігор Шафігулін

Окупанти активізували обстріли та штурми на цьому напрямку. За словами офіцера, активність ворога зросла за останні кілька тижнів. Ворог намагається максимально щільно працювати по позиціях українських військових, збільшилась кількість піхотних штурмів, спрямованих на вибивання захисників із позицій.

“Вони впродовж дня, вночі, намагаються накопичитись, і коли їх 4-5 дійшло до якоїсь точки, вони вже штурмувати”. – Ігор Шафігулін

Покровський напрямок залишається одним із ключових у протистоянні, і українські захисники продовжують тримати оборону, не дозволяючи ворогу просунутися далі.