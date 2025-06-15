Битва за Торецьк: українські війська стримують атаки РФ

Про це в етері Суспільне. Студія розповів пресофіцер 100 ОМБр Сергій Хомінський.

Російські збройні сили продовжують свої спроби захопити Торецьк, однак українські війська успішно стримують їхні атаки. Про це 15 червня в ефірі повідомив пресофіцер 100 ОМБр Сергій Хомінський.

Битва за Торецьк триває вже майже 11 місяців, і місто зазнало значних руйнувань, фактично зникнувши з карти, – зазначив речник.

Ворог використовує всі доступні ресурси та тактики, намагаючись знайти ефективні способи для просування. Хомінський підкреслив, що російські війська постійно змінюють свої підходи, акцентуючи увагу на різних засобах у різні проміжки часу.

За словами військовослужбовця, армія РФ активно застосовує артилерійські обстріли та безпілотники, включаючи розвіддрони, дрони-камікадзе та дрони-бомбери, які скидають боєприпаси на українські позиції. Російські військові також намагаються просочуватися малими групами, використовуючи мототехніку, автомобілі та бронетехніку під час штурмів.

“Абсолютно очевидно, що ворог не шкодує свій особовий склад, розглядають свій особовий склад, як ‘гарматне м’ясо’ і не більше. З іншого боку, ворога ніколи не можна не дооцінювати. Ворог вчиться, намагається придумувати якісь нові ходи”. – Сергій Хомінський

Російська армія постійно вводить нові підрозділи для захоплення Торецька, незважаючи на великі втрати. За словами Хомінського, на цьому напрямку вже загинуло близько 20 тисяч російських солдатів, а загальні втрати перевищили 50 тисяч, що більше, ніж чисельність армій багатьох європейських країн.

Він також зазначив, що захоплення Торецька відкриває російським військам шлях до Костянтинівки, а далі – до Краматорської агломерації.

Віктор Трегубов, речник ОСУВ “Хортиця”, додав, що на Торецькому напрямку тривають інтенсивні міські бої, і російські війська активно намагаються просуватися в межах міста.