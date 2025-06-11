Українські військові утримують Торецьк попри атаки російської армії

Про це в етері “Суспільне. Студія” розповів пресофіцер Сергій Хомінський

Місто Торецьк залишається під контролем українських військових, незважаючи на постійні спроби російської армії захопити його. Про це повідомив пресофіцер 100 ОМБр Сергій Хомінський під час ефіру 11 червня.

З початку бойових дій бригада разом з іншими підрозділами вже майже 11 місяців захищає Торецьк. Хомінський зазначив, що російські війська зазнали значних втрат: близько 20 тисяч солдатів загинули, а загальні втрати перевищили 50 тисяч, що є більшим числом, ніж чисельність армій багатьох європейських країн.

“Ворог усіма наявними силами та засобами, використовуючи всі можливі та неможливі тактики, намагається захопити, взяти під контроль колись квітуче шахтарське місто Торецьк. Звичайно упродовж цих майже 11 місяців єдине, що вдалося, це фактично зрівняти Торецьк із землею. Ми можемо говорити про місто, як про залишки руїн окремих будівель, тому що від багатьох будівель вже нічого не залишилося.” – Сергій Хомінський

Він також підкреслив, що захоплення Торецька відкриває російській армії шлях до Костянтинівки, а далі – до Краматорської агломерації.

Хомінський нагадав, що російські війська неодноразово заявляли про намір захопити Торецьк, але згодом визнавали свої невдачі.