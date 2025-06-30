Військові втрати Росії та атаки на фронті за останню добу – Генштаб ЗСУ

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Протягом останньої доби на фронті відбулося 137 бойових зіткнень, внаслідок яких армія Російської Федерації зазнала втрат у кількості близько 1070 військових, згідно з інформацією Генштабу Збройних Сил України.

Згідно з уточненими даними, російські війська здійснили два ракетних удари та 62 авіаційних атаки, використавши 60 ракет і скинувши 117 керованих авіаційних бомб. Окрім цього, ворог застосував 3474 дрони-камікадзе та провів 6015 артилерійських обстрілів по позиціях українських військових і населених пунктах, серед яких 59 обстрілів були здійснені з реактивних систем залпового вогню.

Авіаудари російських сил були націлені на райони населених пунктів Грем’яч у Чернігівській області, Синельникове, Вільхуватка, Вовчанські Хутори, Окіп, Охрімівка в Харківській області, а також Муравка, Новопавлівка в Донецькій області, Оріхів, Приморське в Запорізькій області та Львове в Херсонській області.

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України вразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шість пунктів управління, три артилерійські системи та два інші важливі об’єкти противника.

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 1 020 010 військових. Минулої доби втрати російських військ склали близько тисячі осіб.

Крім того, українські захисники знищили чотири танки, сім бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони (втрати підтверджені з 28 червня), три вертольоти (втрати підтверджені з 28 червня), 172 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 42 ракети та 85 одиниць автомобільної техніки ворога.