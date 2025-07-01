Втрати Росії та бойові дії на фронті 1 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Протягом останньої доби на фронті відбулося 146 боєзіткнень, внаслідок яких Росія зазнала втрат у кількості 970 військових, згідно з інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на 08:00 1 липня.

Російські війська здійснили один ракетний удар, використавши чотири ракети, а також провели 51 авіаудар, скинувши 79 керованих бомб. Загалом було зафіксовано 5304 обстріли, з яких 107 – з реактивних систем залпового вогню, а також 3776 дронів-камікадзе, які використовувалися для ураження цілей.

Авіаудари російської армії були спрямовані на населені пункти, такі як Миролюбівка, Мирноград, Лисівка, Ольгівське, Піддубне, Новопіль у Донецькій області, а також Малинівка, Верхня Терса, Новоандріївка у Запорізькій області.

Сили оборони України завдали ударів по 12 районах, де зосереджувалися особовий склад, озброєння та військова техніка ворога, а також по одному пункту управління та двом артилерійським засобам російських окупантів.

“Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 970 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, шість бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 144 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня та 103 одиниці автомобільної техніки окупантів.”

– Генштаб ЗСУ

Оперативна ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські захисники успішно відбили 17 атак ворога. Російські війська здійснили 18 авіаударів, скинувши 35 керованих авіаційних бомб, а також провели 323 артилерійські обстріли, зокрема 16 – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів намагався прорвати оборону в районах Вовчанська, Зеленого, Глибокого, Вовчанських Хуторів, Красного Першого, Довгенького та поблизу Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки, які українські оборонці відбили в районах Голубівки, Піщаного та в напрямку Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 19 атак, намагаючись прорвати оборону поблизу Білогорівки, Колодязів, Нового Миру, Нововодяного, Рідкодуба, Торського, а також у напрямках Середнього, Шандриголового та Ольгівки.

На Сіверському напрямку українські воїни успішно відбили чотири атаки в районах Григорівки та поблизу Званівки.

На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували в районах Часового Яру, Предтечиного та в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у районах Торецька, Диліївки та Яблунівки.

На Покровському напрямку українські захисники відбили 41 штурмову дію ворога в районах Русиного Яру, Разіне, Новоторецького, Мирного, Променя, Новосергіївки, Володимирівки, Миролюбівки, Мирнограда, Лисівки, Удачного, Муравки, Новопавлівки та Горіхового.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив 21 атаку в районах Запоріжжя, Комара, Перебудови, Піддубного, Федорівки, Шевченка та Новополя.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили дві атаки в напрямку Малинівки.

На Оріхівському напрямку окупанти один раз штурмували позиції в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку українські захисники успішно зупинили одну атаку ворога.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань російських військ не виявлено.