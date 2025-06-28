Оновлення Генштабу ЗСУ: втрати РФ та успіхи української армії

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Протягом останньої доби на фронті відбулося 153 бойових зіткнення, внаслідок яких армія Російської Федерації втратила близько 1000 військових. Цю інформацію оприлюднив Генштаб Збройних Сил України у своєму ранковому зведенні.

Згідно з уточненими даними, російські війська здійснили чотири ракетні та 57 авіаційних ударів, використавши 12 ракет і скинувши 111 керованих авіаційних бомб. Окрім цього, противник застосував 3633 дрони-камікадзе та провів 5623 артилерійських обстріли по позиціях українських військ і населених пунктах, серед яких 54 обстріли були здійснені з реактивних систем залпового вогню.

Авіаційні удари росіян були націлені на райони населених пунктів Охрімівка, Довгеньке в Харківській області, Полтавка, Мирноград, Попів Яр, Покровськ, Горіхове в Донецькій області, а також Оріхів, Кам’янське та Лугове в Запорізькій області.

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України вразили 14 районів, де зосереджувався особовий склад, озброєння та військова техніка противника, а також два пункти управління, засіб протиповітряної оборони та десять артилерійських систем окупантів.

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 1 017 720 військових. За минулу добу втрати російських військ склали тисячу осіб. Українські захисники також знищили танк, 12 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, чотири літаки, 237 безпілотників оперативно-тактичного рівня, шість ракет та 131 одиницю автомобільної техніки противника.

Сили оборони України продовжують ефективно стримувати наступ ворога на Північно-Слобожанському та Курському напрямках. Минулої доби російські війська здійснили 12 авіаційних ударів, скинувши 22 керовані авіаційні бомби, а також провели 341 обстріл, з яких три були з реактивних систем залпового вогню. Українські війська успішно відбили 17 штурмових дій противника.