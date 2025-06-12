Українські війська відтісняють окупантів на Сумщині – Зеленський

Як зазначає аналітичний проєкт DeepState
На Сумщині українські військові поступово відтісняють російські війська. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні 12 червня.
“Була сьогодні доповідь Головкома Сирського – фронт і передусім Покровський напрямок, Курська операція, прикордоння Сумщини. Наші підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта. Дякую вам. Дякую кожному нашому солдату, сержанту й офіцеру за цей результат. Кожному підрозділу.”
Руслан Микула, співзасновник аналітичного проєкту DeepState, розповідав про ситуацію на Сумщині станом на 10 червня. Він підкреслив, що захоплення Юнаківки та Хотіні ворогом може серйозно підірвати логістику Сил оборони України.
Крім того, противник зможе використовувати FPV-дрони для атак на околиці Сумщини, що призведе до терору серед мирного населення та збільшення артилерійських обстрілів по приміських населених пунктах.
Згідно з даними DeepState, на сьогоднішній день на території Сумської області окуповано 196,97 км².
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