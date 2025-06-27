ДБР передало ЗСУ арсенал зброї вартістю 7 млн гривень

Про це повідомила пресслужба ДБР

Збройні сили України отримали значний арсенал зброї, виявлений слідчими Державного бюро розслідувань у Києві. Цю інформацію підтвердила пресслужба ДБР.

У квітні правоохоронці виявили велику кількість зброї та боєприпасів у гаражі, розташованому в Деснянському районі столиці. Весь знайдений арсенал вже передано військовим для подальшого використання.

Серед отриманого озброєння – понад 35 тисяч патронів, 6 гранатометів, 6 безпілотників, 130 гранат, 90 ВОГ, а також автомати, снайперські гвинтівки, ударно-дистанційні запали, прилади для спостереження, пістолети та протипіхотні міни.

У ДБР зазначили, що загальна вартість цього арсеналу становить близько 7 мільйонів гривень. Водночас тривають профілактичні та оперативні заходи, спрямовані на запобігання незаконному обігу зброї.

Попередніми власниками виявилися працівник одного з правоохоронних органів та його батько. Обидва були затримані та отримали підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, що стосується незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.