Ситуація на Сумщині: контроль над Андріївкою та виклики для ЗСУ

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

22 червня головнокомандувач Олександр Сирський оголосив про відновлення контролю Сил оборони над селом Андріївка, яке розташоване приблизно за 20 кілометрів на північ від Сум. Також було стабілізовано фронт на ділянці Кіндратівка-Юнаківка. Проте, за даними проєкту DeepState, понад двісті квадратних кілометрів прикордонної території Сумщини залишаються під окупацією.

Військові, які беруть участь у бойових діях на цьому напрямку, поділилися своїми спостереженнями щодо ризиків подальшого просування ворога, основними проблемами оборони та перспективами для Сум.

«На Сумщині ми втратили не одне село. Ще півтора місяці тому хлопці, з якими ми працювали, стояли в Юнаківці – а зараз це сіряк, там ведуться бої», – розповідає Олексій, командир підрозділу безпілотних систем, який до минулого тижня працював на Сумському напрямку. Основним завданням його підрозділу було збивати ворожі дрони, які намагаються виявити українські позиції та важливі об’єкти.

Олексій зазначає, що втрата навіть невеликої ділянки фронту є помітною проблемою, яку можна відобразити на карті. Однак існують і невидимі загрози, зокрема, коли не вдається збити ворожі літаки, які завдають удари по українських позиціях. Відсутність розвідки у ворога ускладнює їхні дії, адже без неї вони не можуть точно влучати артилерією чи використовувати керовані боєприпаси.

Військовослужбовець із позивним Серб, який також воює на Сумщині, зазначає, що ситуація стабілізувалася в порівнянні з минулими тижнями. Це пов’язано не лише з діями ЗСУ, а й із виснаженням російських сил та ймовірним відведенням частини підрозділів на ротацію.

Проте залишаються дві ключові проблеми: диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) ворога, які ефективно діють у лісистій місцевості, та різноманітні дрони, що працюють на оптоволоконній зв’язці – від FPV до крилатих.

«ДРГ по кілька людей, по кілька груп користуються тим, що дрони не бачать через густоту лісу. Вони можуть заходити доволі далеко, – каже Серб. – Але оскільки далі їх зустрічають Сили оборони, то немає такого, що росіяни активно переходять за “нуль”. А оптоволоконні дрони залітають доволі далеко. Навіть за 20 кілометрів від “нуля” ти не в безпеці – дрони просто влітають у все, що рухається».

Серб додає, що тактика ворога на цьому напрямку полягає у тиску чисельністю. ДРГ висаджують навіть на тих локаціях, по яких потім самі ж наносять удари керованими боєприпасами.

«ДРГ може зайти до певної точки й росіяни можуть по ній же відпрацювати КАБами, – пояснює Серб. – Зараз сезон дощів, дороги розмиті, проїзди важкі як для нас, так і для них. Вони зупиняються за 10-12 кілометрів від позицій, далі йдуть пішки. Тож часом групу противника можна розвалити ще на підході. Ми ж для збереження особового складу використовуємо різні хитрі маневри. Вже більш-менш адаптувались до оптики: обираємо час і засоби заїзду, інакше облаштовуємо позиції. Вже немає позицій без антидронових сіток, кожен підрозділ бере з собою антидронові рушниці, помпи – рівень підготовки зараз значно вищий».

Втім, у підрозділів БпЛА ЗСУ з’явилася нова проблема: росіяни почали встановлювати на свої безпілотники засоби глушіння сигналу відеопотоку, що ускладнює розвідку.

«Ми спочатку думали, що це неякісні комплектуючі – але виявилося, росіяни почали ставити глушилки на свої дрони. Зараз ми шукаємо різні рішення цієї проблеми, змінюємо частоти й так далі. Бо коли глушать відео, ти сліпий і нічого не бачиш і можеш лише вивести борт “додому”. Але питання збереження борта – одна історія, а досягнення цілі – інша».

Попри стабілізацію фронту, військові не очікують спокійного життя для Сум. Місто залишатиметься прифронтовим, що несе з собою всі наслідки цього статусу.

«Наразі прямої загрози для Сум немає, оскільки дуже потужні підрозділи знаходяться на цьому напрямку, – каже Серб. – Ми розуміємо – це помста за Курський напрямок і просто гра м’язами. Демонстрація того, що вони можуть. Звісно, залітають шахеди, залітає балістика. Для прифронтового міста – це цілком реалістична історія».

«Я думаю, тактика ворога полягає в тому, щоб просто не давати нам нормального життя, – підсумовує Олексій. – Їм дуже завидно, що ми можемо нормально жити. Але якщо говорити суто по-військовому, вони будуть просуватись усюди, де ми дамо їм це зробити».