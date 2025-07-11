Оперативна інформація Генштабу ЗСУ: 214 бойових зіткнень і 1040 втрат ворога за добу

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Станом на 08:00 11 липня, Генштаб ЗСУ повідомляє про 214 бойових зіткнень, що відбулися на фронті за минулу добу. Внаслідок бойових дій Росія зазнала значних втрат, які становлять 1040 військових.

Протягом доби російські війська здійснили три ракетні та 77 авіаційних ударів по українських позиціях і населених пунктах, використавши 18 ракет і скинувши 111 керованих бомб. Загалом було зафіксовано 5539 обстрілів, з яких 92 – з реактивних систем залпового вогню, а також застосовано 3822 дрони-камікадзе для ураження цілей.

Авіаудари російської армії вразили райони населених пунктів, зокрема Андріївку, Кіндрашівку, Володимирівку, Нова Ніч, Садки Сумської області, а також Олексіївку Дніпропетровської області, Покровськ Донецької області, Залізничне, Білогір’я, Новоандріївку, Плавні Запорізької області та Львове Херсонської області.

Сили оборони України успішно вразили вісім районів, де зосереджувався особовий склад та техніка ворога, а також два пункти управління безпілотниками та один важливий об’єкт російських окупантів.

“Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1040 осіб. Також українські воїни знешкодили 2 танки, сім бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, 222 безпілотних літальних апарати, 14 ракет та 76 одиниць автомобільної техніки окупантів.” – Генштаб ЗСУ

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося 21 бойове зіткнення. Російські війська завдали 15 авіаційних ударів, скинувши 25 керованих бомб, а також здійснили 306 обстрілів, з яких п’ять – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські війська відбили вісім атак ворога в районах Стариці, Вовчанська, Западного та Зеленого.

На Куп’янському напрямку зафіксовано п’ять атак окупантів, які були зупинені силами оборони поблизу Степової Новоселівки, Западного та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 32 атаки, намагаючись просунутися в районах Новоєгорівки, Нового Миру, Карпівки, Рідкодуба, Зеленій Долині, Колодязів, Торського, а також у напрямку Серебрянки й Григорівки.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили 12 атак російських військ, які намагалися потіснити оборонців поблизу Григорівки, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та у бік Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири бойові зіткнення, ворог намагався просуватися в районі Часового Яру та у напрямку Предтечиного, Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку російські війська здійснили вісім атак у районах Диліївки, Торецька, Катеринівки, Яблунівки та Русин Яру.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 59 штурмових і наступальних дій ворога в районах Попова Яру, Мирного, Разіне, Миролюбівки, Лисівки, Шевченка, Звірового, Удачного, Новосергіївки, Муравки, Горіхового та Олексіївки.

На Новопавлівському напрямку сили оборони відбили 30 атак росіян поблизу Запоріжжя, Толстого, Піддубного, Мирного, Шевченка, Вільного Поля та Зеленого Поля.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив атаку в районі Малинівки.

На Придніпровському напрямку російська армія провела 11 безуспішних спроб наступу на позиції українських захисників.

На Оріхівському напрямку минулої доби бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань російських військ не виявлено.