Оперативна інформація: атаки РФ на позиції ЗСУ 2 червня

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ

Протягом останньої доби російські війська здійснили численні атаки на позиції Сил оборони України, завдавши п’ять ракетних і 66 авіаційних ударів. Цю інформацію оприлюднив Генштаб ЗСУ 2 червня.

Загалом противник використав вісім ракет, 115 керованих авіабомб та 3634 дрони-камікадзе. Також було зафіксовано 5854 обстріли, з яких 104 – з реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення в районах Фиголівки, Глибокого та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку сили оборони відбили десять атак окупантів у районах Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

Лиманський напрямок став свідком 20 атак з боку російських військ, які намагалися просунутися в районах Греківки, Новомихайлівки, Надії, Рідкодуба та Ямполя.

На Сіверському напрямку російські військові вісім разів намагалися атакувати позиції українських підрозділів у Білогорівці, Верхньокам’янському та в бік Григорівки.

На Краматорському напрямку Сили оборони успішно відбили п’ять штурмів у районі Часового Яру та в бік Білої Гори.

Торецький напрямок зазнав 11 атак з боку армії РФ у районах Торецька та Диліївки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 47 атак агресора в районах Попів Яру, Миролюбівки, Малинівки, Лисівки, Удачного, Новосергіївки, Новомиколаївки та Андріївки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 14 штурмів у районах Новосілки, Зеленого Поля, Новополя, Вільного Поля, Багатиря, Костянтинополя та Одрадного.

На Оріхівському напрямку поблизу Степового російські війська здійснили дві невдалі атаки на позиції українських захисників.

На Курському напрямку відбулося 19 боєзіткнень. Армія РФ провела 215 артилерійських обстрілів, з яких шість – із реактивних систем залпового вогню, а також 10 авіаційних ударів, скинувши 28 керованих авіаційних бомб.

У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ударів по: