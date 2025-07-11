Нічні штурми окупантів у Вовчанську: сили оборони тримають позиції

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Російські окупанти продовжують активні штурмові дії в районі Вовчанська, не зупиняючись навіть уночі. Для уникнення виявлення вони використовують антитепловізійні пончо. Про це повідомив речник Оперативно-тактичного угруповання “Харків” Павло Шамшин.

Ситуація у Вовчанську

Сили оборони контролюють ділянку на північному березі річки Вовча, зокрема територію агрегатного заводу. Окупанти щодня намагаються витіснити українські підрозділи за межі річки, проте їхні спроби виявляються безуспішними. Важливо зазначити, що штурми відбуваються і вночі, коли невеликі групи або навіть поодинокі особи в антитепловізійних пончо намагаються непомітно проникнути на територію заводу. Однак ці пончо не рятують їх – аеророзвідка швидко виявляє та знищує таких штурмовиків.

“Сили оборони утримують деяку ділянку на північному березі річки Вовча, саме на території агрегатного заводу. Там росіяни щодня проводять штурмові дії з метою витіснити наші підрозділи за рубіж річки Вовча, але ці дії марні. Як особливість: вони проводять також свої штурми й вночі. Це невеликі групи, інколи це може бути навіть одна людина, яка в антитепловізійному пончо. Або це кілька людей, які намагаються проникати на територію заводу і непомітно там вони намагаються закріпитися. Ці пончо їх не рятують. Наша аеророзвідка виявляє цих штурмовиків і дуже швидко знищує. На тому напрямку успіху у ворога немає.” – Павло Шамшин, речник ОТУ “Харків”

Російські війська продовжують тиснути на Вовчанськ, здійснюючи щоденні штурми малими піхотними групами по 3-5 осіб як у самому місті, так і в навколишніх селах.

Ситуація у Дворічній

В районі Дворічної окупанти перекидають піхоту на західний берег річки Оскіл, намагаючись створити загрозу для Куп’янська. Вони використовують новий метод для встановлення переправи через річку: спускають дерев’яні колоди вниз по течії, які прибивають до залишків мосту, створюючи тимчасовий місток для переправи піхоти. Проте цей місток нещодавно був знищений силами оборони.

“Як особливість, там росіяни постійно намагаються наводити переправу через Оскіл з метою перекидати свою піхоту. Вони нещодавно вигадали новий спосіб: з верхів’я Осколу вони спускали дерев’яні колоди вниз по течії. Там, в районі Дворічної, є залишки моста. Вони ці колоди прибивали до тих залишків і робили невеликий місток, по якому піхота перебігала на західний берег. Цей місток також був знищений не так давно.” – Павло Шамшин, речник ОТУ “Харків”

Сили оборони успішно зупинили наступальні спроби окупантів поблизу Амбарного на початку липня. Росіяни також намагалися наступати зі сторони Хатнього, але були відбиті. Наразі ситуація на цій ділянці фронту стабілізована, і просування ворога відсутнє.