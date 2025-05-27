Українські військові відбили дев’ять атак на Оріхівському напрямку 27 травня

Про це повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ

Сьогодні, 27 травня, на Оріхівському напрямку Сили оборони України успішно відбили дев’ять атак російських військових. Цю інформацію оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України у своєму вечірньому зведенні.

Ворог намагався просунутися в районах населених пунктів Малі Щербаки, Степове та в напрямку Новоданилівки. Російські війська також завдали авіаударів по територіях Кам’янського та Степногірська, намагаючись посилити тиск на українські позиції.

На Гуляйпільському відтинку фронту противник застосував некеровані ракети для обстрілу міста Гуляйполя, що свідчить про продовження агресивних дій з боку російських сил.

Раніше повідомлялося, що на Оріхівському напрямку Сили оборони відбили чотири штурми ворога поблизу Малих Щербаків, Степового та Новоандріївки. Водночас на Гуляйпільському напрямку російські війська не проводили активних наступальних дій, що може свідчити про певні труднощі в їхній тактиці.

Ситуація на фронті залишається напруженою, і українські сили продовжують виконувати свої завдання, захищаючи територіальну цілісність країни.