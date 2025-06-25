Оперативна ситуація на фронті: втрати ворога та успішні оборонні дії ЗСУ

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ

Протягом останньої доби на фронті відбулося понад 150 бойових зіткнень, зокрема 151 випадок, у яких російські війська зазнали значних втрат. За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, ворог втратив ще 950 військових, а загальні втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення перевищили 1 014 650 осіб.

22 червня російські сили здійснили 3 ракетні та 64 авіаудари, скинули 118 керованих авіаційних бомб, а також атакували позиції українських військ 3943 дронами-камікадзе та 6338 разів обстріляли українські позиції і населені пункти.

Авіаудари були спрямовані на райони населених пунктів Грем’яч у Чернігівській області, Вовчанські Хутори, Артільне, Зибине у Харківській області, Попів Яр у Донецькій області, а також на Малинівку, Новоандріївку, Кам’янське, Новоолександрівку, Новопавлівку, Степногірськ у Запорізькій області та Одрадокам’янку у Херсонській області.

Сили оборони України завдали ударів по восьми місцях скупчення російських військ, знищивши чотири артилерійські системи, два пункти управління безпілотниками, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію.

Оперативна ситуація на фронті

На Південно-Слобожанському напрямку російські війська вісім разів намагалися штурмувати позиції українських підрозділів поблизу Вовчанська та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано п’ять атак ворога поблизу Степової Новоселівки, Кругляківки, Зеленого Гаю, а також у напрямках Піщаного й Курилівки.

На Лиманському напрямку російські війська здійснили 18 атак у районах Колодязів, Торського, Нового Миру, Зеленої Долини, Шандриголового, Греківки та Дружелюбівки.

На Сіверському напрямку ворог п’ять разів намагався просунутися вперед у районах Григорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку відбулося вісім атак у районах Часового Яру, Ступочок та в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку російські війська здійснили 15 атак неподалік Торецька, Неліпівки, а також у напрямках Русиного Яру та Яблунівки.

На Покровському напрямку Сили оборони успішно відбили 65 штурмів у районах Срібного, Богданівки, Новосергіївки, Єлизаветівки, Променя, Малинівки, Мирного, Миролюбівки, Лисівки, Удачного, Чугуєва, Сергіївки, Новомиколаївки, Котлярівки, Олексіївки, Дачного, а також у напрямках Муравки, Мирнограду, Полтавки та Володимирівки.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив 14 атак поблизу Багатиря, Зеленого Поля, Веселого, Новосілки, Шевченка, Вільного Поля, а також у напрямках Новополя, Запоріжжя та Комара.

На Гуляйпільському напрямку російська авіація атакувала позиції українських військових поблизу Малинівки, проте успіху не досягла.

На Оріхівському напрямку в районі Кам’янського Сили оборони відбили одну атаку ворога.

На Придніпровському напрямку російські війська тричі атакували позиції українських захисників.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань російської армії не виявлено.