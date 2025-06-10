Наступ російських військ на Покровському фронті: ситуація на кордоні Дніпропетровщини та Донеччини

За даними Генштабу ЗСУ у Facebook
На межі Дніпропетровської та Донецької областей триває активний наступ російських військ. Війська РФ посилили свої дії з напрямків Троїцького та Горіхового на Покровському фронті. Про це повідомив Руслан Микула, співзасновник аналітичного проєкту “DeepState”, під час ефіру 10 червня.
“Противник дуже активно наступає від Троїцького та Горіхового у напрямку Новопавлівки. Зростає кількість кадрів у соціальних мережах, де противник фіксується по адмінмежі Дніпропетровської та Донецької області, але за нашою інформацією, Сили оборони завдають ураження противнику, коли він здійснює висування та штурмові дії у цих лісосмугах. Тому поки що казати, що ворог контролює якусь частину Дніпропетровської області, ми не можемо.”
Згідно з даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 18 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Зелене Поле, Вільне Поле, Веселе, а також у напрямку Шевченка, Багатиря та Запоріжжя.
Російська армія здійснила 41 штурмову спробу на Покровському напрямку в районах населених пунктів Нова Полтавка, Новоукраїнка, Новооленівка, Богданівка, Новосергіївка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Богданівка, Олексіївка, Андріївка, а також у напрямку Зелений Кут, Покровськ та Муравка.
Села Горіхове, Троїцьке та Котлярівка входять до Покровської об’єднаної громади, яка, за даними Генштабу, належить до Покровського фронту. Вранці 10 червня у дописі Генштабу Котлярівка та Троїцьке не згадувалися.
Напередодні, 8 червня, російське Міноборони заявило, що підрозділи однієї з дивізій РФ досягли кордону між Донеччиною та Дніпропетровщиною. Однак цю інформацію спростували в Генштабі та оперативно-тактичному угрупованні “Хортиця”.
Спікер угруповання “Хортиця” Віктор Трегубов у коментарі зазначив, що бої тривають виключно в межах Донецької області.
“Російських військових немає ні на території Дніпропетровської області, ні на кордоні між областями.”
Сили оборони успішно стримують наступ російської армії на Покровському напрямку, неподалік адміністративного кордону між Донецькою та Дніпропетровською областями. За словами офіцера 3 бригади Нацгвардії України “Спартан” Ігоря Шафігуліна, окупанти не перетнули кордон у зоні відповідальності бригади “Спартан”.
“Сіра зона”, за даними DeepState на момент публікації, знаходиться за 80 метрів від кордону.
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