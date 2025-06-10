Наступ російських військ на Покровському фронті: ситуація на кордоні Дніпропетровщини та Донеччини

За даними Генштабу ЗСУ у Facebook

На межі Дніпропетровської та Донецької областей триває активний наступ російських військ. Війська РФ посилили свої дії з напрямків Троїцького та Горіхового на Покровському фронті. Про це повідомив Руслан Микула, співзасновник аналітичного проєкту “DeepState”, під час ефіру 10 червня.

“Противник дуже активно наступає від Троїцького та Горіхового у напрямку Новопавлівки. Зростає кількість кадрів у соціальних мережах, де противник фіксується по адмінмежі Дніпропетровської та Донецької області, але за нашою інформацією, Сили оборони завдають ураження противнику, коли він здійснює висування та штурмові дії у цих лісосмугах. Тому поки що казати, що ворог контролює якусь частину Дніпропетровської області, ми не можемо.” – Руслан Микула, DeepState

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 18 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Зелене Поле, Вільне Поле, Веселе, а також у напрямку Шевченка, Багатиря та Запоріжжя.

Російська армія здійснила 41 штурмову спробу на Покровському напрямку в районах населених пунктів Нова Полтавка, Новоукраїнка, Новооленівка, Богданівка, Новосергіївка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Богданівка, Олексіївка, Андріївка, а також у напрямку Зелений Кут, Покровськ та Муравка.

Села Горіхове, Троїцьке та Котлярівка входять до Покровської об’єднаної громади, яка, за даними Генштабу, належить до Покровського фронту. Вранці 10 червня у дописі Генштабу Котлярівка та Троїцьке не згадувалися.

Напередодні, 8 червня, російське Міноборони заявило, що підрозділи однієї з дивізій РФ досягли кордону між Донеччиною та Дніпропетровщиною. Однак цю інформацію спростували в Генштабі та оперативно-тактичному угрупованні “Хортиця”.

Спікер угруповання “Хортиця” Віктор Трегубов у коментарі зазначив, що бої тривають виключно в межах Донецької області.

“Російських військових немає ні на території Дніпропетровської області, ні на кордоні між областями.” – Віктор Трегубов, спікер ОСУВ “Хортиця”

Сили оборони успішно стримують наступ російської армії на Покровському напрямку, неподалік адміністративного кордону між Донецькою та Дніпропетровською областями. За словами офіцера 3 бригади Нацгвардії України “Спартан” Ігоря Шафігуліна, окупанти не перетнули кордон у зоні відповідальності бригади “Спартан”.