Про це в етері повідомив командир батальйону безпілотних систем “Шершні Довбуша” 68-ї окремої єгерської бригади на позивний “Лютий” у ефірі Суспільне. Студія на YouTube

Російські війська продовжують свої спроби прорватися до Покровська, проте українські військові успішно стримують їхні атаки, знищуючи техніку противника та завдаючи ударів по їхній логістиці. Про це 14 червня в ефірі повідомив командир батальйону безпілотних систем “Шершні Довбуша” 68-ї окремої єгерської бригади з позивним “Лютий”.

“Вони останній час знову намагалися перед містом Покровськ здійснювати штурмові дії та не припиняють намагання зайти в місто, але були успішно зупинені нашою бригадою їхні зусилля. Останній час трохи заспокоїлися, знову накопичують свої сили”. – Командир батальйону “Лютий”

Командир зазначив, що штурми відбуваються майже щодня, хоча вони стали менш масштабними, оскільки російські війська намагаються накопичити сили для більш серйозних атак.

За словами “Лютого”, російській армії важко використовувати важку техніку для під’їзду до українських позицій. Натомість, вони все більше покладаються на легку техніку та мототехніку, а також накопичують безпілотники. Він також зазначив, що кілька місяців тому росіяни активно використовували оптоволокно, яке тепер “засіяло” поля.

Крім того, російські війська значно посилили свої засоби радіоелектронної боротьби.

“Ми активно працюємо по їхніх логістичних шляхах, знищуємо всю техніку, дуже багато спалюємо. Зробили їм декілька напрямків їхніх логістичних “дорогами смерті” – дуже там спалено багато техніки. Хлопці активно працюють та знищують. Інколи вони “на м’ясо, на живця” відправляють малі піхотні групи для виявлення наших вогневих засобів тощо, потім відправляють більш кваліфікованих. Тобто тактика їхня постійно відрізняється, вони як тільки не намагалися штурмувати нас і зайти у місто Покровськ”. – Командир батальйону “Лютий”

“Лютий” також підкреслив, що більшість російських штурмів відбувається малими групами, які накопичуються в посадках і намагаються атакувати українські передові позиції.