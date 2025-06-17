Українські захисники відбили штурм РФ на Гуляйпільському напрямку 17 червня 2025

Про це повідомили у вечірньому зведенні Facebook-сторінці Генерального штабу ЗСУ

17 червня 2025 року армія Російської Федерації здійснила спробу штурму позицій Сил оборони України на Гуляйпільському напрямку. Проте українські військові успішно відбили цю атаку, про що повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму вечірньому зведенні.

На Оріхівському напрямку бойові зіткнення не зафіксовані, що свідчить про стабільну ситуацію в цьому регіоні.

Відзначається, що на Гуляйпільському напрямку українські захисники активно протистоять атакам поблизу населеного пункту Малинівка. Також були завдані авіаційні удари по районам Успенівки, Малинівки та Полтавки, що підкреслює зусилля українських військових у боротьбі з агресором.

Варто зазначити, що 16 червня Сили оборони України успішно відбили дві атаки російських військ на Оріхівському напрямку та чотири на Гуляйпільському, що свідчить про активність противника в цих зонах.