Українські військові відбили атаку російських мотоциклістів у Куп'янському районі

21 травня російські військові здійснили спробу атаки на мотоциклах у районі Малої Шапківки, що в Куп’янському районі. Про це повідомила пресслужба оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця”.

Згідно з інформацією, вісім російських мотоциклістів намагалися атакувати позиції українських захисників поблизу Малої Шапківки. Під час бою п’ятеро з нападників були знищені, а решта намагалися прорватися до Кіндрашівки. Проте українські військові змогли зупинити атаку і ліквідувати залишки ворога.

За даними Генерального штабу Збройних сил України станом на 08:00 22 травня, протягом минулої доби російські війська продовжували атаки на Харківському та Куп’янському напрямках, зокрема в районах Вовчанська, Кам’янки, Малої Шапківки, а також поблизу Кіндрашівки, Загризового та Нової Кругляківки.

Ці події свідчать про напружену ситуацію на сході України та героїчну оборону українських військових, які успішно відбивають атаки ворога, демонструючи відвагу та професіоналізм у захисті своєї країни.