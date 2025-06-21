Українські війська відбили прорив російської армії до Костянтинівки

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Сили оборони України успішно відбили спробу прориву російської армії до Костянтинівки, що на Донеччині. Окупанти, використовуючи бронетехніку та мотоцикли, намагалися захопити місто, але їх атака була зупинена. Про це розповів президент Володимир Зеленський під час пресконференції.

19 червня 36-та бригада морської піхоти повідомила, що українські військові змогли зупинити наступ ворога в напрямку Костянтинівки. За словами президента, ця спроба прориву стала однією з найбільших атак, які російські війська намагалися здійснити на фронті в останні тижні.

“Вони спробували зробити прорив. Це із масштабних ударів, які були. Костянтинівка – на сході нашої країни. Десятки були мотоциклів і 24 одиниці важкої військової техніки. Ми 20 знищили, 16 мотоциклів також знищили – вони відступили.” – Володимир Зеленський

На Донеччині, зокрема на Покровському напрямку, російські війська намагаються прорватися до Дніпропетровської області, формуючи групи по двоє-четверо осіб.

“В ДРГ-групах постійно пробують прориватися. Але поки що там у них немає успіху.” – Володимир Зеленський

Російська армія проводить до 200 атак на добу по всій лінії фронту. Ситуація на Лиманському та Покровському напрямках залишається стабільною, без значних змін.

Загалом, за словами президента, на території України зосереджено близько 695 тисяч військових збройних сил РФ.