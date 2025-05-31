Втрати російських військових у травні 2025 року – заяви головнокомандувача ЗСУ

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Станом на 31 травня 2025 року, російські військові зазнали значних втрат, перевищивши 34 тисячі осіб лише за травень. Цю інформацію озвучив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський під час наради, присвяченої діяльності ЗСУ у травні.

Сирський акцентував увагу на тому, що українські сили активно знищують ворога ще на етапі його підходу до позицій, використовуючи артилерію, авіацію та безпілотники для завдання комплексного вогневого ураження.

“Максимально нищимо ворога ще на підході до наших позицій. Активно працює артилерія, авіація, безпілотні системи – завдаємо окупантам комплексного вогневого ураження. Тільки за травень, станом на 31 число, російські окупанти втратили понад 34 тисячі особового складу.” – Олександр Сирський

Окрім цього, Сирський зазначив, що у травні за допомогою систем DeepStrike було завдано ударів по 58 цілях на території Росії, зокрема, уражено військові об’єкти та підірвано потужності воєнно-промислового комплексу агресора.

Напередодні, 30 травня, головнокомандувач ЗСУ також повідомив, що загальні втрати російських військових з початку року перевищили 190 тисяч осіб, досягнувши 194 140 військових.

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, лише за 30 травня Росія втратила 1250 військових у війні в Україні.